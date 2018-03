Togo: Qui veut attenter à la vie de l'ancien ministre Massémé ?

Il y avait un monsieur qui avait une arme en main et qu'il braquait sur le tout le monde dans la maison. Après avoir fouillé la maison de fond en comble sans me trouver, ils ont fait semblant de laisser auprès du village un document dans lequel il me demande de me présenter au commissariat de police d'Akati », décrit-il dans le communiqué.

Mes travailleurs et travailleuses étaient horrifiés. Les femmes qui travaillent avec moi étaient cachés dans les chambres. Mais, ces individus ont défoncé les portes sur elles. Il y en a celles qui étaient dans la douche, on a défoncé les portes sur elles.

« Ce jeudi 1er mars aux environs de 6h30, un groupe d'hommes armés, mais en civil, a fait éruption dans mon domicile à Ahiayiboor dans le district de Dzodzé en République du Ghana où je réside depuis un certain moment et pratique des activités agro-économique.

