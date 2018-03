Togo: AS Togo Port-AS OTR, match au sommet

A l'aller, on se rappelle que c'est les gars de la Kozah qui sont allés faire la loi à Tsévié. Est-ce l'heure de rembourser la défaite concédée par Thibault Klidjè et compagnie ? Réponse au soir de Dimanche prochain.

On sait comment les accueils entre les deux équipes ont souvent été chauds et comment les supporters y mettent parfois du piment. En tout cas, l'arbitre Gnama Aklesso, est un homme averti. Il ne sera pas du tout excusé en cas de défaillance sur cette rencontre.

Si on s'en tient au fait que le sort des matches entre les deux équipes n'est jamais connu d'avance car ça peut basculer d'un côté comme de l'autre, on peut classer aussi cette rencontre parmi celles qui retiendront l'attention. Idem d'ailleurs pour le match Gomido-Anges de Notsè au Grand stade de Kpalimé.

