Togo: Wome, Aguidi, Eninful - quand la D1 togolaise relance ses internationaux

Kokou Donou dont l'aventure à Rangers International du Nigéria s'est arrêtée il y a quelques mois n'avait pas non plus hésité à rejoindre Semassi de Sokode.

Libre depuis la rupture de son contrat avec SuperSport United FC en Afrique du Sud, Dove Wome s'est engagé jeudi en faveur de Gomido, club de première division du Togo et actuel 2è du championnat après 18 journées. Un coup pour la formation de Kpalimé qui pourra compter sur els services d'un milieu de terrain de talent et d'expérience jusqu'à la fin e la saison.

Libre de tout contrat, en perte de vitesse, dans la quête d'une relance ou en fin de carrière, ils sont de plus en plus nombreux ces internationaux togolais à choisir de rentrer au pays afin de donner un nouveau sens à leur carrière. Les dernières 24h ont confirmé la donne.

