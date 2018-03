Mali: Moussa Niakhaté - Le Franco-Malien flatté par l'intérêt de l'OM

Un meeting a réuni plusieurs centaines de magistrats et de greffiers pour revendiquer la libération sans… Plus »

Arrivé l'été dernier chez les Grenats, Moussa Niakhaté s'est imposé comme un homme du dispositif de Philippe Hinschberger et maintenant de Frédéric Hantz. Alors que les coéquipiers de Renaud Cohade sont scotchés à la dernière place du classement, le Malien fait partie des rares satisfactions de cet exercice 2017-18, mais la route reste longue pour le numéro 21. « Je me sens bien en effet, mais je ne suis pas surpris, je suis venu pour jouer. C'est un peu la saison de l'apprentissage pour moi, j'espère que la prochaine sera celle de la confirmation. »

Âgé de 21 ans, celui compte déjà vingt titularisations en Ligue 1 cette saison est lié jusqu'en juin 2021 avec Metz. Pour le Franco-Malien, il n'est pas question de se disperser par l'intérêt du club phocéen. « On ne m'a rien dit personnellement, mais c'est flatteur que de tels clubs s'intéressent à moi, explique le natif de Roubaix dans un entretien accordé à L'Essentiel relayé par mercato365. Mais cette saison et la prochaine, ma tête est à Metz. (... ) Je n'imagine pas le FC Metz en Ligue 2. Je n'arrive même pas à envisager que le club soit relégué. Tant que les onze derniers matchs ne sont pas terminés (les Lorrains ont rendez-vous samedi soir avec Toulouse pour la 28eme journée de Ligue 1), je n'y penserai pas. »

