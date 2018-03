Congo-Kinshasa: La possible levée du moratoire sur l'exploitation forestière fait polémique

Le sujet que nous abordons ici est sensible, au même titre que l'est le moment choisi d'en parler. Il concerne la… Plus »

« Un pays qui veut gérer durablement ses forêts doit le faire sur la base d'un plan, et ce n'est pas encore fait, explique Irene Wabiwa Betoko, représentante de Greenpeace en RDC. Voilà pourquoi vous allez voir, sur une portion des terres, l'exploitant forestier qui est en train d'opérer et, sur la même terre, l'exploitant minier qui est en train de faire des opérations minières. Et il y a aussi les communautés locales qui font leurs activités agricoles. Donc c'est un désordre auquel il faut mettre fin par un plan d'affectation des terres. Et donc aujourd'hui, on ne peut parler de la levée du moratoire tant qu'il y a ce flou qui règne dans le secteur. »

Cela fait 16 ans que la République démocratique a choisi de geler son exploitation forestière industrielle. L'enjeu : assainir le secteur pour éviter l'anarchie et la corruption. Mais depuis peu, les autorités s'impatientent. Avec 152 millions d'hectares de forêt, le potentiel est immense. Et à ce jour l'industrie du bois ne contribue qu'à hauteur de 1% au PIB.

