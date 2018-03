Cote d'Ivoire: Infrastructures routières - La Rue ministre, à Cocody, sera réhabilitée

Dans le cadre de la réhabilitation et de la réalisation des infrastructures routières en Côte d'Ivoire, depuis plus de six ans, ce sont au moins 2000 milliards de FCfa qui ont été investis dans ce secteur à travers tout le pays jusqu'à fin 2016. Pour 2018, l'Agence de gestion des routes (Ageroute) a annoncé un portefeuille de 1500 milliards de FCfa.

« Nous voulons dire merci au Président de la République, par l'intermédiaire du ministre, qui a entendu le cri des populations », s'est félicité, pour sa part, le maire de la commune de Cocody. Avant l'étape de la Rue ministre, Amedé Kouakou a effectué plusieurs autres visites de site dans la même commune, particulièrement à la Riviera Bonoumin. Au cours de ce déplacement, il n'a pas été du tout tendre avec les personnes qui construisent sur les emprises, remblaient les bassins d'orage pour gagner du terrain ou qui relient les eaux usées directement aux canalisations réservées plutôt à l'évacuation des eaux pluviales. « Nous avons donné des instructions à nos équipes et au maire de Cocody. Nous allons voir avec notre collègue en charge de l'Assainissement pour que tous ceux qui s'adonnent à ces actes puissent être sanctionnés conformément à la loi », a annoncé le ministre. Cocody, commune phare de la capitale économique ivoirienne, bénéficie aussi, dans le cadre du Projet de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire (Prici) d'importants projets portant sur des travaux d'aménagement et de bitumage de ses voiries. Les travaux, démarrés début décembre 2017 devraient s'achever en septembre prochain.

En visite de terrain, jeudi, dans cette commune forte d'au moins 447 mille habitants (dernier recensement de la population de 2014), le Dr Amedé Kouakou, ministre des Infrastructures économiques, a annoncé la réhabilitation de la Rue ministre, fortement dégradée. « Nous voudrions rassurer les riverains que d'ici deux ou trois mois, ils vont pouvoir circuler tranquillement sur cette route ». En plus du premier magistrat de la commune, N'Goan Aka Mathias, il était avec ses plus proches collaborateurs lors de ce déplacement.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.