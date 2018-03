Tunisie: USM - Le championnat pour oublier la coupe...

Hadda de la partie, Anan en pointe...

Absent en Coupe de Tunisie samedi dernier face au CSS, Hadda, complètement rétabli, retrouvera son poste de prédilection à l'entre-jeu à la place du jeune Mohamed Dziri, son remplaçant contre le CSS, accrédité d'un bon rendement. Associé à Sabbahi, le métronome de l'équipe, ce dernier donnera certainement au milieu plus d'équilibre et d'homogénéité pour contrecarrer la machine espérantiste dotée d'une assise très forte dans ce compartiment. Ce duo, appelé à gagner tous ces duels, sera aidé dans sa tâche par la paire Mosrati-Messaïdi qui aura la lourde tâche, non seulement au niveau de l'animation offensive, mais aussi au niveau de la couverture en phase de repli.

Quant à l'attaque qui tarde à retrouver sa lucidité depuis le départ d'Essifi, elle enregistrera le retour d'Anan comme avant de pointe à la place de Ben Hassine, il faut l'avouer un peu timoré contre le CSS, et Kabbou en soutien pour espérer déstabiliser l'arrière garde adverse. La défense usémiste, qui a flotté sur le but du CSS en Coupe, sera reconduite avec Bédéri dans les bois, Mechmoum égal à lui-même à droite, Timoumi offensif à souhait à gauche, alors que la paire Hichri-Dziri assurera la couverture et le marquage dans l'axe.

Formation probable

Bédéri, Mechmoum, Timoumi (Ben Romdhane), Dziri, Hichri, Hadda (Gbala), Sabbahi (Dziri), Mosrati, Messaïdi, Anan et Kabbou.