Tunisie: ST - Des renforts en chaîne

Les jeunes alignés pour la première fois (le gardien Aziz Sellami, Hamza Hammami, Elyès Jeridi et Nidhal Ellaifi) n'ont guère démérité, et méritent sans doute une chance d'ici la fin du parcours.

Mais dans l'immédiat, la bande à Nabil Kouki a tout le loisir de se concentrer sur un seul objectif qui reste en tout cas prioritaire: le maintien. On a beau dire qu'avec ses huit points d'avance sur le tandem composé de l'Union Sportive de Ben Guerdane et du Club Olympique de Médenine, barragiste et premier relégable si le championnat devait se terminer aujourd'hui, le ST possède une importante marge de sécurité. Toutefois, il reste sept journées, soit un total de 21 points à prendre, et cela est largement suffisant pour renverser la vapeur.

Ben Ali et Boulaâbi, après une si longue absence

Après avoir présenté leurs excuses et s'être engagés par écrit à ne plus commettre pareils écarts inhérents à la dernière grève des entraînements, le trio écarté par le bureau de Jalel Ben Aissa et composé de Youssef Fouzai, Slim Jedaied et Kais Amdouni a repris lundi dernier le travail avec le reste du groupe.

En vérité, le cas de l'ancien gardien de l'Olympique de Béja est bien particulier en ce sens qu'il a échangé des coups avec un groupe de supporters stadistes qui l'avaient pris en grippe lors d'une séance d'entraînement. Le comité lui a infligé une double amende.

Le staff stadiste va donc pouvoir compter sur ce trio, en plus de Mohamed Ben Ali, remis de sa blessure, Bassem Boulaâbi et Khemaies Maâouani, qui ont purgé leur suspension.

Ces nombreux renforts offrent à Kouki la possibilité de choisir la meilleure formation possible, soit un onze expérimenté et rompu à ce genre de duels déterminants. La victoire aux dépens d'un concurrent direct est d'autant plus précieuse qu'elle permet aux locaux d'enfoncer un peu plus les Sudistes, et de prendre quasi définitivement leurs distances par rapport à la zone dangereuse.

Pour une fois, le club rouge et vert pourra compter sur sa défense titulaire suite au retour de Amdouni dans les bois, et de Boulaâbi et Ben Ali d'une longue absence (suspension pour le premier, et blessure pour le second). Toutefois, c'est surtout la ligne avant, stérile face aux Cabistes, qui doit réagir et retrouver le chemin des filets. En tout et pour tout, seul le maître à jouer Elyès Jelassi est annoncé incertain. Forfait face au CAB, il pourrait encore une fois céder sa place tout à l'heure.

Formation probable: Amdouni- Ben Ali, Belakremi, Boulaâbi, Khemiri- Kethiri, Fouzai (ou Elyès Jelassi), Jedaied, Hosni- Traoré, Bessan.