Tunisie: L'Etoile, solide au poste

L'Etoile est en effet invaincue depuis les trois coups de la saison. Deux autres faits marquants sont à retenir. Le retour à la victoire du Club Africain après deux journées blanches ponctuées d'une défaite et un match nul rassure les fans du club de Bab Jedid.

Quant au Sporting Club de Moknine, il a sans doute gagné le match qu'il fallait pour empocher des points et essayer de s'éloigner encore plus de la zone dangereuse.

Les Clubistes réagissent

Revenons au choc de la journée qui a opposé l'Etoile Sportive du Sahel à El Makarem de Mahdia.

On s'attendait à une forte opposition des Mahdois. Erreur, puisqu'il a été prouvé que l'Etoile était plus forte. Si les camarades de Jihed Jaballah ont pris quatre buts de différence à la mi-temps (14-10), l'Etoile a tourné à plein régime après la pause. Les Etoilés ont effectivement appuyé sur le champignon pour achever le match par 10 buts d'écart.

Le dauphin espérantiste n'a pas fait de détail face au CS Sakiet Ezzit. Treize buts d'écart ont sanctionné les débats, dont 6 buts à la mi-temps (20-14). Les «Sang et Or» n'ont donc pas fait de détail face à une équipe adverse qui s'apprête à organiser la coupe arabe des clubs à partir du 17 mars. Le Club Africain de son côté a renoué avec la victoire après deux journées «sans». Les Clubistes ont battu Menzel Témime et s'emparent seuls de la troisième place au classement. Les Capbonais n'en finissent pas de manger leur pain noir. Ils ont cinq points de retard sur le second relégable. Autant dire que le sort de l'USTémimienne est d'ores et déjà scellé.

Le Sporting de Moknine a réussi une belle affaire en allant battre l'ASHammamet dans son fief. Les Mokninois mettent ainsi un terme à une série de trois défaites. Cette victoire leur permet de grimper à la 9e place et de n'être plus qu'à un point de l'ASHammamet. Le CHBJammel reste fidèle à son tableau de marche et à sa 6e place après sa victoire sur le fil sur le CSHiboun. L'ASTéboulba, enfin, occupe seul la 4e place et reste sur orbite. Les Téboulbois sont venus à bout de Béni Khiar qui demeure en position de relégable.

Résultats

CA-USTé 24-19

EST-CSSE 39-26

ASH-SCM 30-33

CHBJ-CSH 19-18

AST-EBSBK 29-26

ESS-EMM 29-19

Classement Pts J

1) Etoile S. Sahel 48 16

2) Espérance S. Tunis 42 16

3) Club Africain 38 16

4) A.S. Téboulba 37 16

5) E.M. Mahdia 35 16

6) C.H.B. Jammel 31 15

7) C.S. Sakiet Ezzit 28 15

8) A.S. Hammamet 27 16

9) S.C. Moknine 26 16

10) C.S. Hiboun 25 16

11) E.B.S. Béni Khiar 23 16

12) U.S. Témimienne 18 16