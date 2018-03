Tunisie: COM - Vite se rebiffer !

Le staff médeninien compte sur le talent de Wajdi Mejri, en évidence lors du court déplacement à Tataouine, pour réussir l'exploit. L'ex-Aghlabide pourrait évoluer derrière le tandem d'attaque composé du revenant Ali Amri et du Gambien Lemine Samata. En tout cas, le réveil de la ligne avant est attendu avec impatience par le public jaune et noir, affligé par une indigence offensive aussi prononcée (seulement 11 buts inscrits en 19 matches).

Par ailleurs, le jeune Alaeddine Mahdaoui, aligné pour la première fois d'entrée dimanche dernier, fait partie de la liste des 20 joueurs qui ont effectué le déplacement à Tunis pour le stage précédant la rencontre de ce vendredi. Cette liste comprend également l'ancien Stadiste Achraf Ben Dhiaf, arrivé au COM au mercato d'hiver et pour lequel ce duel a un peu l'air d'un petit derby.

Le coach Lassaâd Maâmar pourra compter cette fois sur l'attaquant Ali Amri et le défenseur Abderrahmane Rebaï, de retour de blessure, et qui ont été incorporés en seconde période à Tataouine.

Cela fait sept journées que le club du Sud-Est n'a pas gagné un seul match. Depuis l'exploit de la 12e journée face à l'ESS (victoire 2-1), il alterne les défaites (quatre, dont une à domicile contre le SG 0-3) et les nuls (trois).

