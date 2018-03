Le patron de la CNDT a fait part de cette conviction, lors de la première session ordinaire de l'institution qui s'est tenue hier, jeudi 1er mars, à Dakar. Et Benoit Sambou de poursuivre en indiquant que le Programme de Travail et Budget annuel (PTBA) aura comme objectif pour l'année 2018, l'atteinte de trois objectifs. Il s'agit de : « La promotion de d'un modèle de territorialisation du Plan Senegal Emergent par l'élaboration d'instruments de gouvernance de la territorialité et d'un programme de valorisation des ressources des territoires (PROVART); la maitrise de l'information territoriale à travers le développement d'un système d'informations territoriales ; l'institutionnalisation d'un cycle de dialogue à travers l'équité, l'intercommunalité, la compétitivité et l'attractivité des territoires. Et enfin, la déclinaison du PSE dans les politiques publiques locales à travers des outils de diagnostic territorial pour aboutir à l'organisation de la conférence territoriale ».

La Commission nationale du dialogue des territoires (CNDT) a tenu hier, jeudi 1er mars, sa première session ordinaire depuis la nomination de Benoit Sambou à la tête de la structure en remplacement de feu Djibo Leyti Ka. Entre autres missions qui lui sont assignées, la commission devra promouvoir un modèle de territorialisation du PSE, permettre la maitrise de l'information territoriale et, en dernier lieu, l'institutionnalisation d'un cycle de vie de dialogue et l'organisation d'une conférence territoriale.

