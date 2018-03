Afrique de l'Ouest: Etude sur la situation sécuritaire dans la zone du sahel - Alerte, recommandations et perspectives

Alerter sur la situation sécuritaire du Sahel, proposer des recommandations et ouvrir des perspectives pour mieux solutionner ce problème, c'est ce qui ressort de l'étude sur l'analyse des dernières évolutions de la situation sécuritaire dans le Sahel. Une étude réalisée par le Dr Sergine Bamba Gaye, chercheur sur les questions de paix et de sécurité, sous la demande du Bureau Paix et Sécurité de la fondation Friedrich Ebert. Hier, jeudi 1er mars, lors de l'atelier de présentation de cette étude portant sur «Les interactions entre les menaces sécuritaires au Sahel», le réalisateur s'est voulu prévenant et a rappelé qu'il y a urgences sur la situation sécuritaire de la zone du Sahel.

«Il y a une dégradation continue de la situation sécuritaire dans cette zone. Face à ces menaces, les pays sahéliens ont montré leur faiblesse de pouvoir réagir. Et, ce qui explique le développement des réseaux terroristes dans la bande sahélo-sahélienne, la dégradation de la situation sécuritaire dans des zones comme le delta du fleuve Niger ou la province du Soum au Burkina Faso», a alerté Dr. Sergine Bamba Gaye.

Pour lui ce qui est le plus important, c'est de stabiliser la région du Sahel. Car, soutient-t-il, «en décrivant la situation de façon objective de ce qui se passe dans le sahel, cela permettra aux différents acteurs, étatique société civile et partenaires de développement, de comprendre la gravité de la situation en terme de menace sur les communautés, les populations, les Etats et, de manière générale, sur la stabilité de la région.»

En outre, M. Gaye a formulé des recommandations qui, selon lui, «vont également permettre de trouver des solutions dans le court, moins et long termes, en termes de stabilisation, d'insertion des jeunes, de résolution des anciens conflits mais également en termes de gouvernance et de lutte contre la corruption».

Par ailleurs Dr Gaye n'a pas manqué de dégager des perspectives en termes de «mutualisation de l'action de tous les partenaires de développement, des agents des ONG... pour travailler en synergie et pour appuyer une problématique d'un État ou d'une communauté afin que ces questions soient solutionnées. Pour régler ces problèmes, il faut une stratégie dans un court et moins terme, des approches plausibles et efficientes en terme de planification et de mise en œuvre de projet de programme mais surtout en terme d'implication des acteurs sur le terrain.»