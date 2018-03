L'USAID lance le projet «Yombamboj» ou programme post-récolte pour le renforcement de la compétitivité de la chaine de valeur mil au Sénégal. C'est à travers Compatible technology international «CTI», une Ong spécialisée dans la mécanisation de l'agriculture basé aux USA.

Cette structure est présente aussi au Malawi sur les céréales et l'arachide. Elle travaille avec les petits producteurs et les femmes, dans le but de concevoir et diffuser des technologies simples et accessibles afin de réduire les corvées et leurs temps de travail.

Ce nouveau projet va se focaliser sur le gap technologique pour les petits producteurs de mil, les femmes qui triment pour battre les épis de mil. Les outils post-récoltes comme des battages manuels abordables, solides et durables à des coûts accessibles. Une approche innovante de marché liant les artisans à des équipes de recherche pour la conception et la fabrication de batteuses manuelles avec des outilles adaptés. Une machine robuste qui a fait ces preuves au Sénégal avec l'USAID.

En effet, depuis 2014, prés de 152 machines ont été placées dans les régions de Diourbel, Thiès, Kaolack, Kaffrine et Louga. Plusieurs ateliers de formation des formateurs ont été organisés pour la maintenance. La même stratégie va être suivie au Fouladou. Les artisans locaux vont être formés dans la fabrication et maintenance de cet outil.

Bref, ce projet va fortement améliorer la vie des femmes dans la région de Kolda où ces dernières sont obligées, depuis toujours, de se réveiller au premier chant du coq pour battre le mil. Le couscous et autres «gnéling» (nom de mets à base de mil) vont être plus accessibles.

Le mil restant une céréale très nutritive, s'adaptant aux conditions climatiques de nos sols, sa croissance est souvent limitée par sa forte demande en main d'œuvre. Son processus de transformation est harassant pour les femmes. Ces batteuses vont donc libérer beaucoup de femmes du département de Médina Yéro Foulah et ailleurs.