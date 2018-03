Sénégal: Déminage en Casamance - Plaidoyer international pour la remobilisation des ressources

En visite en Casamance, notamment dans la région de Ziguinchor, Son Excellence Christophe Bigot, Ambassadeur de France au Sénégal, en appelle à la mobilisation de ressources, au Sénégal et à l'étranger, pour poursuivre le déminage de la région méridionale, bloqué depuis par l'arrêt du processus.

Après avoir constaté que la cartographie laisse apparaitre des zones suspectes, tout en se voulant prudent, car la question est portée par plusieurs pays, il reste convaincu de la nécessité du redémarrage du processus de déminage, conformément à l'objectif «zéro mine pour 2021».

Le déminage, un sujet majeur pour la Casamance, reste depuis bloqué par l'arrêt du processus dans la partie méridionale du pays, faute de bailleurs. Aujourd'hui l'on estime que plus de 200 sites restent à déminer et/ou à prospecter dans la région, d'où l'urgence de définir les termes d'un plaidoyer pour obtenir un financement sénégalais et étranger. Une alerte lancée par Son Excellence Christophe Bigot, Ambassadeur de France au Sénégal, lors de sa visite à Ziguinchor, en Casamance. Pour le diplomate français, «si pour le financement sénégalais cela ne relève pas de ma compétence, pour ce qui est du financement international, la communauté internationale est sensible à tous les éléments qui permettront de démontrer que le travail progresse et qu'il peut progresser dans toutes les zones... », a laissé entendre M. Bigot.

Le diplomate poursuit en ces termes: «je sais qu'il y a un objectif de zéro mine pour 2021. Alors, il faut définir un calendrier, des moyens et examiner comment ce déminage peut être entrepris. On voit bien qu'il y a des zones qui peuvent être déminées et il y a des zones dont le déminage dépend d'éléments qui sont liés au contexte sécuritaire dans la région, donc qui sont indépendants du travail de déminage», dira-t-il. Avant de se réjouir du travail de prise en charge et de soutien qui est apporté à certaines victimes qu'il a rencontrées à l'hôpital régional de Ziguinchor mais aussi l'espoir suscité chez certaines populations des villages de la région par les opérations de déminages déjà effectuées dans certaines zones. «Un travail de déminage qui leur avait permis de revenir dans leurs terres, dans leurs champs», selon M. Bigot qui estime que même si les opérations sont arrêtées, il n'en demeure pas moins que le jugement porté, par les associations, sur ce qui a été fait est très positif...

Sur le redémarrage du processus de déminage et l'appui de la France pour la remobilisation des ressources, l'Ambassadeur de France au Sénégal se veut prudent, même s'il reste convaincu que la question du déminage est portée par plusieurs pays. «Des soutiens qui ne se sont pas maintenus, il faut voir qu'est-ce qui permettrait de relancer ce sujet... On regardera ce qui peut être fait sur la base d'un calendrier, d'objectifs qui tiennent comptent de la situation sur le terrain.» soutient-il avant de plaider pour la mobilisation de ressources pour dit-il poursuivre le travail après un constat fait sur la carte qui laisse apparaitre des zones suspectes.

«LA CASAMANCE RESTE TOUJOURS UNE DESTINATION SURE POUR LES TOURISTES... »

«Les zones touristiques ne sont nullement déconseillées aux visiteurs... », tient à préciser en outre l'Ambassadeur de France au Sénégal qui souhaite que les opérateurs, les hôtels, les restaurants continuent la mobilisation pour développer la destination Casamance. «Il y a une opportunité très importante qui doit être saisie », a réitéré le diplomate français qui annonce le prochain déplacement en France du ministre sénégalais du Tourisme avec qui il a eu des entretiens sur le contrat de destination Casamance pour promouvoir les énormes potentialités en terme de paysage, de balnéaire, d'environnement , d'écologie, à promouvoir le savoir-faire et la culture locale. Il y a donc de nombreuses opportunités à saisir. «Je n'ai pas changé d'avis sur ce sujet mais, évidemment, la sécurité c'est une question qu'il faut suivre en temps réel», s'empresse-t-il de préciser.