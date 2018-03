Sénégal: Lutte contre l'excision au pays - Quand le poids de la culture pèse sur certaines femmes

Des complications au cours de l'accouchement, des malformations dont les kystes au niveau des parties intimes, voilà certains des maux que l'on retrouve chez les femmes qui ont été victimes d'excision.

Il s'y ajoute que dans leur vie de couple, certaines éprouvent des difficultés à jouir lors des rapports sexuels. D'où la nécessité de travailler à l'éradication de telles pratiques qui nuisent à la santé et à la vie sexuelle de la femme, selon l'organisation non gouvernementale «The Girl génération» qui a tenu sur cette question, les 26 et 27 février 2018, un atelier sensibilisation avec des professionnels des médias.

L'excision relève des pratiques culturelles. Dans plusieurs communautés ethniques, cette pratique est érigée en règle. Aussi, en dépit des complications de santé et de la loi qui interdit la pratique l'excision au Sénégal, il se trouve encore que beaucoup de femmes en sont victimes. Face à cette situation, plusieurs organisations non gouvernementales se sont impliquées dans la lutte contre l'éradication de ce fléau. A cet effet, l'approche sensibilisation a été retenue pour amener les communautés concernées à bannir cette pratique.

Et c'est dans ce sens que s'inscrit la formation de deux jours à l'endroit des professionnels des médias. Selon la juriste, Soukheyna Ndaw Diallo : «nous voulons être sur la même longueur d'ondes avec les journalistes et c'est pour cela qu'on a voulu partager avec vous sur la problématique de l'excision et essayer de faire de vous des acteurs du changement en matière de communauté sociale».

Pour l'excision qui est une norme sociale, la juriste a renseigné qu'au Sénégal seule l'excision de type 1 qui est une ablation du capuchon avec ablation partielle ou totale du clitoris et l'excision de type 2 qui est type 1 plus ablation partielle ou totale des petites lèvres, sont enregistrés.

Seulement les conséquences qui peuvent découler de ces pratiques peuvent être négatives chez les femmes. D'où des problèmes chez certaines au cours de l'accouchement. « Certaines victimes de l'excision peuvent souffrir d'infection, de rétention d'urine, d'hémorragie. Lors de l'accouchement, des fistules peuvent intervenir ou encore des traumatismes qui peuvent déboucher vers la mortalité maternelle et infantile », renseigne la consultante de ce rendez-vous avec la presse.

Pour certaines, à cause de ces pratiques, des ménages se sont fracassés, faute de sensibilité sexuelle. « Au cours de nos sensibilisations, nous avons rencontré des femmes qui ont vu leur ménage être détruit à cause de l'excision. Certaines ne parvenaient pas à avoir des rapports sexuels à cause de l'étroitesse du vagin qui a été cousu. D'autres qui ont fait une réparation chirurgicale ne parviennent pas à retrouver leur sensibilité en matière sexuelle », a déclaré Mme Diallo. Et de poursuivre : «ce fléau ne peut être éradiqué qu'avec l'implication de tous les acteurs de développement et de changement. Et les journalistes occupent une place primordiale car la communication reste un moyen d'atteindre tous les peuples et de faire porter le message un peu partout».

Rappelons que Génération fille est une initiative régionale et mondiale qui s'offre une plateforme permettant de galvaniser, rallier et amplifier le mouvement mené par l'Afrique visant à mettre fin à l'excision en s'appuyant sur ce qui a déjà été réalisé. Elle vise aussi à favoriser un changement social.