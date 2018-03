Il a fallu de peu pour que la municipalité de Dalifort et les vendeurs de bétail («dioulas») établis dans le parc au petits ruminants («daral») de SOTIBA, communément appelé SERAS, en viennent aux mains, avant-hier mercredi.

Les vendeurs de bétail ont refusé de payer la taxe municipale. A l'origine de cette mesure, l'absence d'organisation dans le parc suite à l'opération de désengorgement inachevée qui a été initié par la préfecture. A en croire Saliou Sow, un des responsables des «dioulas» du parc, cette situation a engendré une insécurité dans le parc et au niveau des environs.

«Cela fait plus de 45 jours que le préfet a initié l'opération de désengorgement qui n'est pas effective dans tout le parc. Et, cette situation a créé une insécurité ambiante. Chaque jour, on nous vole une centaine de moutons, sans compter quand les camions débarquent. On a plus de place à cause des débris et autres baraquements qui jonchent le parc», s'est indigné le marchand de bétail. Et de poursuivre: «nous refusons de payer la taxe municipale jusqu'à ce que le désengorgement soit effectif dans le Daral. Sinon, nous allons boycotter le parc et demander à nos parents de ne plus approvisionner le marché de Dakar», a menacé ce dernier.

C'est ainsi que la municipalité s'est invitée dans cette situation en fermant la porte du parc pour barrer la route aux camions qui convoient le bétail et exiger le payement de la taxe municipale journalière. Le préfet, alerté, a effectué le déplacement le déplacement sur le lieu pour une conciliation entre la municipalité et les Dioulas qui sont revenus à de meilleurs sentiments. Un dénouement heureux pour la municipalité qui va poursuivre sa collecte des taxes l'après-midi.

Et, pour la poursuite des opérations de désengorgement, le préfet de Pikine a promis de saisir ses supérieurs pour la suite à donner au projet. Finalement les marchands de bétail ont vaqué à leurs occupations, la porte du «daral» ouverte pour les camions qui débarquent le bétail.