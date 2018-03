Suite et pas fin de la levée de boucliers de l'opposition contre le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye. Le Parti démocratique sénégalais répond favorablement à l'invite de l'Initiative pour des élections démocratiques (Ied) au Sénégal pour exiger, lors d'un rassemblement pacifique à tenir le 09 mars prochain, le départ du ministre de l'intérieur.

La formation libérale l'a fait savoir hier, jeudi 1er mars 2018, à l'issue de son comité directeur tenue à la permanence Mamadou Lamine Badji.

Pour autant, Oumar Sarr et cie affirmeront : « Le Comité directeur constate que la déclaration scandaleuse du ministre chargé des élections, Aly Ngouille Ndiaye, crée une situation politique nouvelle. Lorsque ce ministre déclare que sa tâche principale est de faire élire Macky Sall dès le premier tour, il fait un aveu de taille. Son départ est devenu une exigence fondamentale dans la lutte pour des élections sincères. Le Comité Directeur, le Front patriotique pour la défense de la République (Fpdr) et l'Initiative pour des élections démocratiques (Ied), ainsi que beaucoup de patriotes et des membres de la société civile ont exprimé leur indignation. Au demeurant, notre parti s'associe à l'appel lancé par l'Ied pour un rassemblement pacifique, le vendredi 9 mars, devant le ministère de l'Intérieur pour exiger son départ ».

Dans la foulée, le Pds appelle ses militants et sympathisants à participer massivement à cette manifestation et à « se tenir prêts et mobilisés pour des manifestations permanentes jusqu'à son départ et l'installation d'une Haute Autorité Indépendante chargée d'organiser et de superviser les élections ».