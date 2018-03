Sénégal: Blanchiment de capitaux, financement du terrorisme - Le tout nouveau DG du Giaba promet de durcir la lutte

Elu lors de la 18ème Session extraordinaire du Conseil des ministres de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) qui s'est tenue du 21 au 22 février dernier à Lomé, le tout nouveau directeur général du Groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest (Giaba), Kimélabalou Aba, a pris fonction hier, jeudi 1er mars.

Lors de la passation de service, le directeur sortant, le Général Adama Coulibaly, a tiré un bilan positif de son passage à la tête de l'institution. Son successeur a promis de durcir la lutte en menant des actions concertées afin de prévenir les actes terroristes et de priver les criminels de leurs produits illicites.

Après quatre années à la tête du Groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest (Giaba), l'ivoirien, le Général Adama Coulibaly a passé le témoin hier, jeudi 1ier mars, au tout nouveau directeur, le togolais Kimélabalou Aba. Après avoir félicité l'équipe avec qui il a travaillé, Adama Coulibaly a exprimé sa joie d'avoir œuvré à faire du Giaba une «institution moderne et modèle au service de la promotion de la bonne gouvernance». «Ce fut un honneur et un privilège pour moi d'avoir eu à piloter, à un moment clé de son histoire, la vie de cette grande et prestigieuse institution, avec la collaboration d'hommes et de femmes motivés et dévoués», a déclaré le président sortant de la Giaba. Toutefois, il a fait savoir que ce travail n'a pas du tout été facile. Et pour cause, a-t-il dit, «faire rayonner une institution aussi technique que le Giaba, dans le contexte régional actuel où son rôle s'amplifie en se complexifiant, n'est pas une tâche a priori aisée. Mais, cela reste une mission exaltante et passionnante».

S'adressant à ses «anciens» collaborateurs, il dira: «c'est également grâce à vous que le Giaba est arrivé à se positionner, en quatre ans, dans la chaine des acteurs internationaux, comme une institution de référence en matière de promotion des normes mondiales de lutte contre la criminalité financière transnationale». Le Général Adama Coulibaly quitte ainsi le Giaba en toute confiance. En effet, en cette période où le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ne cessent de prendre des proportions, le Général Adama Coulibaly a invité son successeur à poursuivre le chemin pour de «nouvelles victoires éclatantes».

«Je m'efforcerai, à leur suite de m'inscrire dans cette ligne afin de faire du Giaba un véritable instrument de lutte efficace et efficiente contre ces fléaux du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la prolifération au cours de mon mandat», a répondu Kimélabalou Aba. Mieux, dit le tout nouveau directeur, «nous avons le devoir de mener des actions concertées afin de prévenir les actes terroristes et de priver les criminels de leurs produits illicites qu'ils n'hésitent pas à investir dans la commission des violences, des attentats terroristes aux fins de déstabilisation des institutions légalement établies et de sabotage des économies nationales». Pour rappel, Kimélabalou Aba a été élu lors de la 18ème Session extraordinaire du Conseil des ministres de la Cedeao pour un mandat de quatre ans.