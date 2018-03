Par conséquent, le collectif a décidé de déposer une plainte contre le gouvernement, pour le remboursement des frais de scolarité. Les établissements de Yavuz Selim, faut-il le rappeler, sont au nombre de neuf (9) et comptent 2.432 élèves et 249 enseignants.

Face au refus du Conseil d'administration de mettre à disposition ses infrastructures à la fondation Maarif pour la poursuite des enseignements, l'Etat a décidé finalement d'envoyer des Forces de l'ordre devant les établissements. A Dakar, tout comme à Saint Louis, Thiès et Ziguinchor, les élèves n'ont pas pu accéder aux salles de classes. L'inquiétude des parents d'élèves devenant de plus en plus grandissante, dans la mesure où, selon l'association, «plus de 90% des parents ont déjà payé les frais de scolarité, d'autres pratiquement le montant pour toute l'année».

En marge de la visite officielle de 72 heures du président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, au Sénégal, le collectif des parents d'élèves du groupe Yavuz Selim est monté au créneau hier, jeudi 1er mars, pour apporter une réplique salée au président turc. Face à la presse, le président des parents d'élèves du groupe, Mamadou Kébé, s'est dit outré par la décision du gouvernement de fermer les écoles, mettant enjeu l'avenir de 3000 élèves qui avaient déjà payé les frais de scolarité et entamé les enseignements et apprentissages. «Les écoles ont été fermées sans que la gestion ne soit transférée», a déploré Mamadou kébé lors de son face-à-face avec la presse, ajoutant que «Erdogan n'a pas la bonne information».

