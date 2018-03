Rwanda: Génocide rwandais - L'Etat belge amené à la barre par des survivants

Dans l'espoir que cette tournée apporte un plus à sa carrière, le jeune artiste nigérian se… Plus »

C'est cet ordre et l'exécution de cet ordre qui sont au centre de ce procès. Pour les survivants à l'origine de la plainte, les officiers de l'ONU et du contingent belge ne pouvaient en aucun cas ignorer le sort qui attendait ceux qu'ils s'apprêtaient à abandonner. Sur deux mille personnes réfugiées à l'école technique officielle, seule une cinquantaine a finalement survécu.

Autour de l'école technique officielle, des milices hutu font le siège et massacrent les civils qui cherchent à sortir ou à entrer. Malgré ces tueries au vu et au su des parachutistes, malgré les supplications à genoux de ne pas partir de ceux qui se sont réfugiés à l'ETO Don Bosco, la centaine de soldats belges reçoit le 11 avril l'ordre de décrocher pour rallier l'aéroport.

