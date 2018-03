Dans le cadre de la visite du président turc, Recep Tayyip Erdogan au Sénégal, un forum économique a été organisé hier, jeudi 1er mars pour permettre aux secteurs privés des deux pays de nouer des partenariats. Le président de la République, Macky Sall, a profité de cette occasion pour vendre l'arachide sénégalaise à son hôte, en invitant les opérateurs économiques turcs à s'intéresser à «ce produit de qualité».

Le président de la République, Macky Sall, invite les opérateurs économiques turcs à s'intéresser à l'arachide sénégalaise. En effet, lors du forum économique entre le Sénégal et la Turquie qui s'est tenu hier, jeudi 1er mars à Dakar, Macky Sall a vendu l'arachide sénégalaise aux Turcs en louant les vertus de ce produit. «Sur le commerce agricole en particulier j'encourage les opérateurs économiques turcs à acheter les arachides du Sénégal. Parce que simplement nos arachides font partie des meilleurs au monde. La Chine peut le confirmer. Monsieur le président, je compte sur vous pour recommander à vos opérateurs économiques d'acheter l'arachide du Sénégal, s'ils veulent un bon produit», lance-t-il à son homologue turc.

Concernant le développement de l'agriculture et de l'agrobusiness, Macky Sall souligne que le secteur privé est d'ailleurs très dynamique dans ce domaine. «Le Sénégal a besoin de production et de transformation locale de ses produits agricoles pour assurer son autosuffisance alimentaire et perfectionner ses filières horticoles et son élevage. Nous voulons aussi mécaniser davantage notre secteur primaire par l'utilisation plus intensive du matériel agricole de transformation», relève-t-il.

Selon le chef de l'Etat, les mines et l'énergie constituent également des secteurs d'opportunité pour les Turcs. «Le Sénégal est un pays minier producteur d'or, de phosphate et du zircon. Il se prépare aussi à l'exploitation du pétrole et du gaz en 2021. Il y a de la place pour tous les services liés à cette nouvelle économie en gestation. Je suis en train d'élaborer une loi de contingence nationale par rapport à cette activité. Les entreprises sénégalaises devront trouver des partenaires notamment dans le domaine de la logistique et de l'accompagnement, que ce soit dans le transport que dans la transformation de tout ce qui est lié à l'industrie du pétrole et du gaz», a-t-il fait part.

«NOTRE PARTENARIAT SE PORTE TRES BIEN»

A en croire au président Macky Sall, le partenariat entre le Sénégal et la Turquie se porte très bien. «C'est un partenariat dynamique. Il est confiant et produit des résultats démontrés. Ensemble, nous voulons faire plus, au-delà du partenariat d'Etat à Etat. Tout est rassurant dans nos relations parce qu'elles sont anciennes et solides. C'est au Sénégal que la Turquie a ouvert sa première ambassade en Afrique au Sud du Sahara en 1964. Nous disposons aussi, depuis 2006, d'une ambassade à Ankara et plus récemment d'un bureau économique. Et nos deux pays vont construire, chacun en ce qui le concerne, une grande ambassade. Nos relations sont confiantes et sécurisées, dans un cadre juridique diversifié.»