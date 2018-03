Angola: Le Président de la République salue les femmes angolaises pour leur journée

Luanda — Le Président angolais, João Lourenço, a souhaité vendredi, que le 2 mars, Journée de la Femme Angolaise serve de "réflexion profonde et de prise de conscience sur leurs besoins, leurs problèmes et leurs aspirations".

Dans un message à l'occasion de la Journée de la femme angolaise célébrée chaque année le 2 mars, le Président de la République souligne le fait que les femmes constituent le segment humain majoritaire en Angola.

«Bien qu'il n'ait pas encore atteint les modèles suggérés par les organisations internationales, en ce qui concerne l'intégration des femmes dans la vie politico-administrative et entrepreneuriale, l'Angola est l'un des pays qui cherche le plus à respecter la représentativité du genre à tous les niveaux de gouvernance », indique João Lourenço dans sa salutation.

Dans le message, le Président espère également que cette journée contribue à la « émancipation effective » des femmes angolaises, afin qu'elles puissent participer de plus en plus dans la vie politique, économique, sociale et culturelle du pays.

"Les femmes représentent une valeur ajoutée en ce qui concerne la récupération des valeurs civiques et morales et la lutte contre l'injustice sociale et la discrimination", souligne le message présidentiel.