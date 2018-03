Angola: Bengo - Ministère de l'Aménagement et Habitat a 19 projets pour 2018

Caxito — Le Programme d'Investissements Publics (PIP) du Ministère de l'Aménagement du Territoire et Habitat pour 2018 comprend 19 projets couvrant onze provinces, totalisant 28,14 milliards de kwanzas.

C'est ce qu'a informé jeudi à Caxito, le directeur du Bureau d'étude, planification et statistique, Lucas André, durant la IIe réunion méthodologique de ce ministère qui a eu lieu dans la province de Bengo, sous la direction de la ministre Ana Paula de Carvalho.

Le responsable a expliqué qu'en raison de la situation économique et financière actuelle du pays, le PIP 2018 a été considérablement réduit d'environ 50 pour cent par rapport à l'année 2017, et ne comprend que des projets avec un financement garanti (externe - BDC et interne - BAI et BFA).

Dans ce PIP 2018, la province de Bengo a inscrit un seul projet, celui de la construction d'infrastructures internes et externes du projet de sucrerie, dans la municipalité de Dande, visant l'élaboration d'études et projets d'infrastructures, notamment les routes, le réseau d'approvisionnement en eau, énergie électrique et des fossés de drainage des eaux pluvieuses et usées.

Démarré en juillet 2017, le projet a une exécution financière de 7 756 500,00 Kz (15 pour cent) et l'exécution physique de 15 pour cent.

Ce projet est estimé à 1.039.627.043.00 kwanzas et sera financé par l'actuel Budget général, selon le PIP du Ministère de l'Aménagement du Territoire et Habitat.