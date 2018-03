Angola: Des travaux Maria Teresa-Dondo avec six mois de retard

Il a noté qu'une attention particulière sera accordée à l'entretien et la conservation de la route reliant Luanda à la province de Cuando Cubango, à en juger par son importance dans la mobilité et le soutien de l'économie du pays.

À cette fin, le Laboratoire d'ingénierie angolais (LEA) jouera un rôle de premier plan dans l'évaluation et la certification de la qualité des travaux, conformément aux nouvelles normes routières mondiales concernant la résistance des chaussées et la disposition des routes, en vue de la sécurité routière et de la durée de vie de l'infrastructure.

Dondo — Les travaux de construction du tronçon Maria Teresa-Dondo sur 62 kilomètres enregistrent un retard de six mois, a indiqué Samir Kitumba, porte-parole du ministère de la Construction et Travaux publics.

