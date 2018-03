Afrique: La créativité digitale récompensée aux ADICOMDAYS à Abidjan

communiqué de presse

Abidjan, le 2 mars 2018 – Les ADICOMDAYS, créés et organisés par le laboratoire Totem Expérience, ont récompensé hier soir sept lauréats lors de la remise des prix « ADICOM AWARDS ». Présentée par TV5Monde et co-organisée par Veilleur des Médias, expert du suivi et de l’analyse de la presse et du web, ainsi que par Totem Expérience, en présence du ministre de la Communication, de l’Économie numérique et de la Poste, Monsieur Bruno Koné, la soirée a récompensé les influenceurs dans différentes catégories (entre autres culture, gastronomie, voyage et technologies) au Cinéma Majestic du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.

Rappelons qu’en Afrique plus de 840 millions de jeunes de moins de 25 ans vivent une transformation digitale sans précédent. 81% de la population possède un téléphone mobile - soit 995 millions d’individus. Cette transformation digitale peut contribuer de façon décisive au développement du continent.

Les influenceurs récompensés participent activement à la créativité digitale du continent africain. À travers cette initiative, les lauréats sont mis en relation avec les marques pour d’éventuelles collaborations.

« En tant qu’Ivoirienne je suis tout particulièrement émue de recevoir ce prix. J’évolue dans le domaine de la technologie digitale depuis plus de 10 ans et c’est une véritable consécration de mon activisme sur les réseaux sociaux et au-delà », a déclaré Édith Brou.

« Nous sommes ravis de cette première édition en Afrique qui a permis de contribuer et de promouvoir le rapprochement entre les acteurs de la communication digitale et les marques autour des tendances du numérique qui vont rythmer 2018, à savoir le social media, le brand content ou encore le marketing d’influence. Ces thématiques favorisent une compréhension mutuelle. Lors de notre prochaine édition, nous souhaitons approfondir l’impact du digital à travers les formations qualifiantes et l’intégration au monde du travail », explique Kahi Lumumba, CEO de Totem Expérience.

À propos de TOTEM EXPERIENCE

Totem Experience est le laboratoire de la créativité digitale en Afrique. Nous identifions et collaborons avec les meilleurs influenceurs et talents créatifs du continent pour produire du contenu original et capter l’attention des Africains. Nous mettons cette expertise à la disposition des marques, agences et médias souhaitant toucher une audience afropolitaine (Afrique + diaspora). Composée d’experts et de jeunes talents passionnés par les médias et la communication digitale, la société est implantée en France (Paris) et en Côte d’Ivoire (Abidjan).

Pour plus d’informations : www.totem-experience.com

Informations et inscription à l’événement : www.adicomdays.com

