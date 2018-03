Angola: L'exécutif attentif à l'alimentation scolaire

Luanda — L'alimentation scolaire est un programme aux multiples avantages qui va au-delà de l'école, car elle stimule l'agriculture locale, la nutrition, la santé et le développement social des élèves, a déclaré vendredi à Luanda, la ministre de l'Education, Cândida Teixeira.

C'est une initiative visant à promouvoir des programmes d'alimentation scolaire liés à la production locale pour assurer une éducation de qualité et un apprentissage tout au long de la vie, a-t-elle dit.

S'exprimant lors de la cérémonie consacrée à la Journée africaine de l'alimentation scolaire, la ministre a déclaré que l'exécutif angolais avait l'intention de créer et de renforcer la politique nationale d'alimentation scolaire en tant que moyen de promouvoir le développement des enfants.

Selon le décret présidentiel 138/13, qui régit la mise en œuvre du projet des repas scolaires, les modèles de fournisseurs devraient être individualisés, en tenant compte de la diversité des habitudes et coutumes des communautés et devraient avant tout bénéficier aux enfants d'âge préscolaire et de l'éducation primaire.

Il s'agit d'une action interscolaire impliquant des élèves des écoles primaires et secondaires dans le but d'encourager l'adaptation d'un nouveau mode de vie, d'assurer la qualité de vie et le bien-être.

L'initiative symbolise l'engagement du continent africain à mobiliser un environnement propice à la politique de gouvernance visant les enfants et les jeunes et à établir des politiques publiques pour une alimentation scolaire saine.

La date a été fixée par l'Union Africaine pour reconnaître que l'alimentation scolaire est cruciale pour le développement social, avec de multiples avantages pour les étudiants.