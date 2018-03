Angola: Des enfants atteints de cardiopathies sont diagnostiqués à nouveau

Luanda — Les enfants qui souffrent de problèmes cardiaques sont diagnostiqués de nouveau à partir de ce vendredi, après la remise des équipements à l'hôpital « David Bernardino », sous l'égide de la Fondation Lwini en partenariat avec l'Agence turque pour la coopération et coordination (TIKA).

Le don se compose d'une échocardiographie (ultrasons), une oxymétrie mobile, un électrocardiographe, un sphygmomanomètre et une unité de surveillance, qui relient les douze fauteuils roulants (dont 2 pour les adultes et 10 pour les enfants), six marcheurs, 20 paires de béquilles et neuf appareils climatiseurs.

Selon la cardiologue pédiatrique de l'Hôpital « David Bernardino », Sebastiana Gamboa, depuis décembre 2017 que les enfants étaient sans diagnostic en raison d'un mauvais fonctionnement de l'appareil, de sorte que le service était effectué uniquement sous forme clinique.

Elle a souligné qu'avec les appareils, il sera possible de traiter les patients, étant possible de diagnostiquer et de permettre son maniement, vu qu'il ya des cardiopathies qui nécessitent une intervention chirurgicale. La responsable a ajouté qu'en moyenne, six nouveaux cas de maladies cardiaques sont observés quotidiennement et entre 20 et 26 enfants sont observés.

Elle a indiqué que les interventions chirurgicales sont actuellement suspendues faute de fonds pour payer l'équipe médicale chirurgicale qui opérait les enfants dans la clinique Girasol, résultant d'un accord avec l'hôpital et la Croix-Rouge d'Angola.

TIKA est une institution gouvernementale qui agit dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, de la formation, du renforcement des capacités institutionnelles et d'autres projets.