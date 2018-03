Angola: L'appui continu de la Turquie pour le pays

Luanda — La République de la Turquie, par l'Agence turque de coopération et coordination (TIKA), continuera à soutenir l'Angola dans divers domaines qu?il sollicitera, a déclaré vendredi, à Luanda, le diplomate turc dans le pays, Ahmet Ihsan.

Parlant à la fin de l'acte de remise des équipements médicaux de cardiologie pédiatrique à l'Hôpital David Bernardino, l'ambassadeur a refusé de mentionner les chiffres, indiquant que l'offre était une réponse à une demande de la Fondation Lwini, conformément à un besoin de l'hôpital.

Il a dit que la TIKA travaillait dans plusieurs domaines, et l'offre visait à contribuer de forme simple par rapport au développement du pays, étant donné que la Turquie et l'Angola entretiennent d'excellentes relations.

Selon lui, la TIKA est très active dans le monde entier dans les domaines du développement et de l'assistance, et certainement les Etats poursuivront ces projets à l'avenir une fois que les peuples angolais et Turcs sont très similaires: ils sont accueillants et dynamiques.

A son tour, le directeur exécutif de la Fondation Lwini, Alfredo Ferreira, a déclaré que l'offre était la réponse à une demande de l'hôpital formulée en 2014, et qui a été répondue par la République de Turquie.

Le don se compose d'une échocardiographie (ultrasons), une impulsion de poche d'oxymétrie, une électrocardiographe, un sphygmomanomètre et une unité de surveillance, qui relient les douze fauteuils roulants (dont 2 pour les adultes et 10 pour les enfants), six marcheurs, 20 paires de béquilles et neuf climatiseurs.

L'acte a été suivi par le secrétaire d'État au secteur hospitalier, Altino Matias, au nom de la ministre de la Santé, Sylvia Lutucuta, la vice-présidente de la fondation Lwini, Joana Lina, le représentant de la TIKA, Seylan Imre, ainsi que les membres de la Fondation Lwini , de l'ambassade de la Turquie et de l'hôpital.