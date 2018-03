Angola: La Chine fait un don de matériels à l'Hôpital général de Luanda

Le HGL, construit en 2006, a dû être reconstruit six ans plus tard en raison de problèmes structurels.

L'hôpital général de Luanda a différentes spécialités, notamment l'accent sur la pédiatrie, la gynécologie et obstétrique, l'orthotraumatologie, la dermatologie, l'ophtalmologie, la physiothérapie, l'oto-rhino-laryngologie et la neurologie.

Au moment de la remise du don, le diplomate chinois a déclaré qu'il y avait au total 76 équipements et 156.615 pièces de divers matériels hospitaliers, tels que des blouses et du matériel non réutilisable (des gants, des seringues, etc.).

Le document officialisant le don a été signé par le secrétaire d'État à la Coopération internationale et aux Communautés du ministère des Affaires étrangères, Domingos Custódio Vieira Lopes, et l'ambassadeur chinois en Angola, Cui Aimin.

Luanda — Un don de matériels hospitaliers, estimé à sept cent quatre-vingt-dix mille dollars, a été fait vendredi par le gouvernement chinois à l'Hôpital Général de Luanda (HGL), un établissement de plus de 300 lits et qui accueille en moyenne 800 patients par jour.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.