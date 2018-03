Togo: Les présidents de 38 CELI nommés par la CENI

Et ceci malgré la demande formulée par la Coalition des 14 partis de l'opposition, au début du dialogue inter togolais, de voir surseoir à ces préparatifs des élections, et la réponse du gouvernement de considérer cette demande. Pour preuve, par un arrêté N°003/2018/P/CENI, le président de la CENI, Professeur Kodjona Kadanga vient de nommer les présidents des 38 CELI devant présider les élections à venir au Togo. Ainsi, de Tône-Cinkassé à Golfe en passant par les autres CELI à travers le pays, les présidents ont été nommés alors même que la CENI est bien amputée des représentants de l'opposition parlementaire.

