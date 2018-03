Mali: Caisse Nationale d'Assurance Maladie - Un budget de plus de 57 milliards en 2018

C'est ce qui ressort de la seizième session du conseil d'administration de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CANAM) tenue le mercredi 28 février 2018, dans la salle de conférence du Conseil National de Patronat du Mali (CNPM). La dite session était présidée par, Pr Mamadou Kane, le président du conseil d'administration, en présence du directeur général de l'établissement, M. Luc Togo.

Cette seizième session, portait sur l'examen et l'adoption du procès-verbal de la session précédente ; l'état de mise en œuvre des recommandations de la 16emesession ordinaire ; l'examen et l'adoption du programme d'activités et financier de l'exercice 2018. Les administrateurs ont examiné et amendé les différents documents soumis à leur approbation. Ainsi, le projet de budget 2018, est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 57,01milliards de FCFA contre 53, 01 milliards de F CFA en 2017, soit une hausse de 7,55%. En ce qui concerne les dépenses, elles comprennent trois rubriques à savoir : les dépenses techniques ; les dépenses d'investissements et équipements ; les dépenses de fonctionnement.

S'agissant des dépenses techniques, elles se chiffrent à 37 057 865 967F CFA soit 65% des dépenses totales contre un montant de 36 441 361 284F CFA en 2017. Pour les dépenses d'investissements et d'équipements, couvrant les acquisitions de terrain pour la construction du siège de la CANAM, les matériels techniques et les logiciels, elles se chiffrent à 6 272 980 000F CFA, soit 11% des dépenses totales, contre un montant de 4 695 114 000F CFA en 2017, soit une hausse de 33,61%. Pour les dépenses de fonctionnements, elles se chiffrent à 13 680 654 033 F CFA, soit 24% des dépenses totales, contre un montant de 11 875 024 716 F CFA en 2017, soit une hausse de 15,21%. Les frais de personnel, les autres services consommés et les matières et fournitures consommées constituent l'essentiel de ces dépenses. Cette hausse est essentiellement due à l'augmentation occasionnelle des frais de personnels à titre d'enrôlement pour la production des cartes biométriques et l'animation des espaces AMO.

En 2018, la CANAM compte poursuivre la mise en œuvre de son système d'information intégré biométrique ; poursuivre la campagne d'enrôlement biométrique et renforcer les opérations d'immatriculation de proximité ; renversement par les OGD des cotisations de l'AMO à la CANAM ; poursuivre le renforcement des capacités de ses personnels sont entre autre les grandes lignes de la CANAM.