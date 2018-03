Congo-Brazzaville: Anthony Limbombe - Le Belgo-Congolais prolonge avec le Club de Bruges

Anthony Limbombe (23 ans) a prolongé son contrat avec le FC Bruges jusqu'en 2021, a annoncé le club sur son site officiel. Arrivé en 2016 au Club en provenance du NEC Nimègue, le Belge d'origine congolaise s'est imposé dans l'effectif brugeois, réalisant jusqu'ici une bonne saison 2017-2018 avec 5 buts et 7 passes. Les dirigeants ont décidé de lui offrir cette prolongation comme une récompense de son évolution au club.

« Je suis très heureux de signer pour 2 saisons supplémentaires », a réagi le joueur. « Cela fait plaisir que le comité, le staff et toute l'équipe me font confiance et me le témoignent avec cette prolongation de contrat. J'ai connu la saison passée quelques mois plus difficiles avec ma blessure mais je suis revenu à mon niveau grâce à l'appui de tout le club. Cette saison, je me sens à nouveau au top physiquement parlant et cela fait du bien de pouvoir le montrer sur le terrain. En tant qu'équipe, nous avons déjà atteint de belles choses cette année mais nous ne sommes certainement pas encore champions même si nous ne devons craindre personne et continuer à tout donner. »

Auteur de cinq buts et sept passes décisives cette saison, Anthony Limbombe s'est imposé comme un titulaire important et un des chouchous du public brugeois.