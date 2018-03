Burkina Faso: Terroristes à Ouaga - L'ambassade de France et l'état-major attaqués

Le premier Vice-président de l'Assemblée nationale, Me Benewendé Sankara invité le… Plus »

Il invite par ailleurs, les populations à garder le calme et à collaborer avec les forces de Défense et de Sécurité (FDS).

- Six (06) assaillants abattus ; sept (07) décès côté Forces de Défense et de Sécurité ;

L'attaque terroriste perpétrée ce vendredi 02 mars 2018 par des hommes lourdement armés non identifiés, a touché l'Ambassade de France au Burkina Faso, l'Institut français Georges Méliès et l'Etat-Major Général des Armées.

Un poste médical avancé est mis en place au niveau du stade municipal de Ouagadougou pour la prise en charge des blessés du côté de la population et de celui des forces de défense et de sécurité.

Les unités spéciales des forces de défenses et de sécurités sont en opération. Quatre assaillants ont été neutralisés dans l'attaque de l'Ambassade de France. Le gouvernement invite la population au calme et à éviter les zones de tirs. Des informations complémentaires vous seront communiquées ultérieurement.

