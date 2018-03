Burkina Faso: Attaque terroriste à Ouagadougou - Au moins 13 morts, annonce le porte-parole du gouvernement burkinabè

Le premier Vice-président de l'Assemblée nationale, Me Benewendé Sankara invité le gouvernement à sévir.

« 6 assaillants tués, et 7 forces de défense et de sécurité décédés dont 5 à l'état-major des armées et 2 à l'ambassade de France ». C'est le bilan provisoire qu'a dressé le ministre burkinabé de la Communication, porte-parole du gouvernement, Remis Dandjinou, ce vendredi 2 mars 2018.

Très tôt ce vendredi 2 mars 2018, Ouagadougou a connu une attaque terroriste visant plusieurs bâtiments officiels dont l'Ambassade de France, l'Institut français et l'Etat-major général des armées. Aux alentours de 10 heures des détonations suives de tirs nourris ont été entendus dans la ville provoquant la panique au centre-ville où sont situés ces bâtiments objet d'attaque.

Le premier Vice-président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, Me Benewendé Sankara a salué « la spontanéité avec laquelle le gouvernement s'est déplacé pour constater et situer tout de suite les responsabilités ». Et cela, « pour que les conséquences collatérales soient tout de suite réparées et que les entreprises fautives soient interpelées sur leur responsabilité contractuelle », a-t-il déclaré. Avant d'inviter le « gouvernement à sévir. »

Communiqué

L'attaque terroriste perpétrée ce vendredi 02 mars 2018 par des hommes lourdement armés non identifiés, a touché l'Ambassade de France au Burkina Faso, l'Institut français Georges Méliès et l'Etat-Major Général des Armées. Le bilan provisoire fait état de :

Six (06) assaillants abattus ; sept (07) décès côté Forces de Défense et de Sécurité ;

Six (06) blessés dont deux (02) civils.

Le gouvernement, tout en condamnant ces actes lâches et barbares, informe les populations qu'un poste avancé est ouvert aux blessés au Stade municipal Issoufou Joseph Conombo.

Il invite par ailleurs, les populations à garder le calme et à collaborer avec les forces de Défense et de Sécurité (FDS).

Le Service d'Information du Gouvernement