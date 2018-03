Tunisie: Permettre aux enfants artistes de communiquer

La musicothérapie a de multiples bienfaits, elle participe à l'amélioration de l'attention, à la diminution du stress et de l'agressivité. Si Tarek Chaâbane a partiellement arrêté son activité de musicothérapeute, il continue à accompagner les enfants autistes bénévolement. Il a également proposé au ministère de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes âgées, un projet d'ouverture d'un centre pour autistes âgés de plus de 30 ans. Dans l'attente d'une réponse du gouvernement, Tarek Chaâbane déplore le contexte actuel en Tunisie et la place de l'handicapé ou de l'autiste au sein de la société.

Cet éducateur belgo-tunisien a commencé son travail de musicothérapeute en 2005, avec une jeune fille autiste nommée Senda Oueslasti. A deux, ils interprètent In her world, un morceau de sa composition : «On ne savait même pas ce que ça voulait dire autiste à l'époque en Tunisie, c'était la première autiste arabe, reconnue en tant que telle».

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.