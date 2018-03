Tunisie: Des parents racontent leurs souffrances

A rappeler qu'une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux il y a une dizaine de jours avait montré des enfants autistes en train d'être violentés au centre des enfants autistes d'El Menzah 7. Quatre personnes ont été arrêtées dans cette affaire pour torture et maltraitance de mineurs et ont comparu, mercredi 21 février, devant le juge d'instruction du troisième bureau du tribunal de première instance de l'Ariana.

Lors du sit-in, les parents des enfants autistes ont appelé le gouvernement à trouver une solution radicale à la situation de leurs enfants et à leur garantir leurs droits à la santé et à l'enseignement, ainsi qu'à la prise en charge des frais de leur traitement.

L'intervenante a estimé que la majorité des centres d'enfants autistes ne sont pas contrôlés et malheureusement leurs responsables en profitent pour gagner le maximum d'argent, puisque les frais de scolarisation mensuels s'élèvent à 1.000 dinars pour chaque enfant, et ce, en l'absence totale du rôle de l'Etat dans le contrôle et la prise en charge.

Pour sa part, l'avocate des familles des enfants autistes victimes de violence dans le centre d'El Menzah 7, Me Donia Ben Osman, a souligné que, jusqu'à présent, il ne lui a pas été possible d'avoir une copie du dossier de cette affaire qui est actuellement entre les mains de la brigade de lutte contre la criminalité de Ben Arous, indiquant que la directrice du centre a été libérée après moins de 48 heures de son arrestation, alors qu'elle est la responsable juridique de l'établissement.

Les deux mamans ont affirmé leur détermination à poursuivre les responsables de ces actes de violence en justice, dénonçant la non- fermeture du centre et la poursuite de ses activités avec le même personnel qui travaillait avec l'ancienne directrice.

«Puisqu'il n'arrive pas à s'exprimer, il essayait de me faire comprendre qu'il a été violenté en se frappant parfois sur la tête, le visage ou le ventre, mais je n'avais pas imaginé qu'il serait victime d'actes de violence, surtout que la directrice du centre ne cessait de nous avertir que le fait de le frapper pourrait le rendre plus violent», a-t-elle regretté.

«Mon enfant ne pouvait pas me raconter ce qu'il lui arrivait et moi j'étais incapable de comprendre les raisons de sa colère excessive chaque fois que je voulais l'emmener au centre des enfants autistes d'El Menzah 7», s'est exprimée Malek Jerbi, une maman, d'une voix triste.

