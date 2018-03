Togo: Ninsao Gnofam devient académicien

Ninsao Gnofam, le ministre togolais des Transports, a pris la présidence de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer (ARSTM).

Cette institution basée à Abidjan assure la formation maritime, portuaire et industrielle. Inaugurée en 1987 elle dispose d'un campus à Niangon.

L'ARSTM fournit son expertise à 15 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre.

L'Académie comprend trois départements. Une Ecole supérieure de navigation (ESN) qui assure la formation des officiers de la marine marchande ainsi que celle des techniciens supérieurs en maintenance industrielle et en télécommunication, une Ecole supérieure des transports maritimes (ESTM) qui forme les personnels non navigants, en l'occurrence, les cadres moyens et supérieurs sédentaires des entreprises auxiliaires des transports maritimes.

Enfin, un Collège d'enseignement et d'apprentissage maritime (CEAM) destiné dispense les cours auprès du personnel d'appui et des équipes destinées à exercer leurs fonctions dans les services de pont et machine ainsi que dans ceux de la pêche.