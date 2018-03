Togo: L'expérience est une bougie qui n'éclaire que celui qui la porte*

L'ambassadeur de Chine au Togo, Liu Yuxi, a fêté vendredi la fête des lanternes qui marque la fin le Nouvel An chinois en compagnie des étudiants de l'Institut Confucius installé sur le campus de l'université de Lomé.

L'Institut est un organisme dédié à l'enseignement de la langue chinoise et à la diffusion de la culture chinoise. Il est à but non lucratif. Sa mission est de satisfaire les demandes d'apprentissage du chinois, de favoriser la connaissance de la culture chinoise, de renforcer les échanges éducatifs et culturels avec la Chine, de développer l'amitié entre la Chine et le Togo et de renforcer le multiculturalisme afin de contribuer à un monde plus harmonieux.

L'institut de Lomé a déjà formé plusieurs milliers d'étudiants togolais depuis sa création en 2009.

* Citation de Confucius