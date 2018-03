Angola: L'Angola et l'Afrique du Sud maintiennent une relation "très spéciale", PR Ramaphosa

Les ministres des Affaires étrangères, de la Défense et des Anciens combattants et vétérans de la guerre faisait également partie de la délégation présidentielle sud-africaine.

A son départ, le nouvel homme d'État sud-africain et la délégation qui l'accompagnait ont été accompagnés à l'aéroport international 4 de Fevereiro par le ministre angolais des Relations extérieures, Manuel Augusto et des diplomates des deux pays.

Sur ce dernier point, il a dit qu'il y avait déjà "un certain progrès" dans les processus de pacification de la RDC, de la République Centrafricaine et du Lesotho, dans lesquels les deux pays étaient très impliqués.

Selon lui, la réunion avec le chef de l'Etat angolais a été très positive, au cours de laquelle ils ont été discuté des sujets qui préoccupent les deux pays et la région, assurant que les deux Etats continueront à travailler pour garantir la paix et la sécurité dans la région.

"L'Angola a beaucoup contribué et a fait beaucoup de sacrifices pour que l'Afrique du Sud soit libre", a déclaré l'homme d'Etat sud-africain qui s'est rendu à Luanda pour analyser, avec son homologue angolais, la coopération bilatérale et la sécurité dans la région SADC, dont il est également président.

Luanda — Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a dit que l'Angola a été choisi comme la première destination depuis son arrivée au pouvoir, due à "la relation très spéciale et historique" existant entre les deux pays depuis la lutte pour la libération et contre le régime d'apartheid.

