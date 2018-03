Ile Maurice: La présidente annoncée au 6e Global Baku Forum en Azerbaïdjan

On les connaît du nom de leur sigle: SMF, CID, ERS, VIPSU ou autres RSU. La force policière, aussi bien que… Plus »

Parmi les autres participants annoncés, on retrouve le président de l'Albanie Ilir Meta, le Premier ministre turc Binali Yildrim ou encore le ministre des Affaires étrangères turc Mevlut Cavusoglu. Quelque 500 chefs d'État, présidents et Premier ministre ont été invités à participer à ce 6e Global Baku Forum.

Ce forum est organisé par le Nizami Ganjavi International Centre en collaboration avec la Azerbaijani State Committee on Work with Diaspora. Le thème de cette 6e édition est «Bridging Gaps to create Inclusive Societies».

