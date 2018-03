Togo: Vers le bout du tunnel... ?

D'une part, le groupe de travail a convenu de consigner les conclusions et les recommandations dans un rapport qui sera finalisé au plus tard le vendredi 09 mars 2018, et soumis au gouvernement.

D'autre part, le groupe a convenu de l'élaboration et de la signature dans les meilleurs délais d'un protocole d'accord entre le gouvernement et les organisations syndicales du secteur de l'éducation concernant les engagements et les mesures qui seront mis en œuvre.

Voilà les deux grandes décisions à retenir des travaux du groupe de travail mis en place le 18 janvier dernier par le premier ministre afin de statuer sur les problèmes minant le secteur de l'éducation. Le groupe a tenu ce vendredi sa 9ème réunion.

D'ici là, l'accalmie et l'apaisement dans le secteur de l'éducation sont les plus grands souhaits du groupe de travail que préside le ministre Gilbert BAWARA.

« Le groupe de travail exhorte vivement les enseignants à suspendre les mouvements de grève », lit-on dans le communiqué de presse présenté par Françoise SIMALA épouse BARAGOU, rapporteur de la séance.