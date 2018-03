Burkina Faso: Le chef de l'ONU condamne les attaques à Ouagadougou

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a fermement condamné les attaques perpétrées vendredi à Ouagadougou, la capitale du Burkina-Faso.

Les premières informations rapportées par la presse font état d'au moins 30 morts et de 85 blessés.

« Le Secrétaire général suit de près les attaques contre l'ambassade de France et le quartier général de l'armée dans la capitale du Burkina Faso qui ont eu lieu ce matin », a déclaré son porte-parole, Stéphane Dujarric, lors d'un point de presse au siège de l'ONU à New York.

Préoccupé par les pertes et les blessés signalés, M. Guterres s'est entretenu par téléphone avec le Président du Burkina Faso, Roch Kaboré, pour exprimer sa solidarité, a ajouté le porte-parole du Secrétaire général.

« Nous sommes en contact avec les autorités, à qui nous avons exprimé notre solidarité », a précisé M. Dujarric.

Le Secrétaire général a demandé à son Représentant spécial pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohammed ibn Chambas, de se rendre au Burkina Faso « dès que possible pour exprimer personnellement la solidarité des Nations Unies au gouvernement et au peuple burkinabè en ces temps difficiles », a ajouté son porte-parole.

Ouagadougou a subi deux attaques terroristes ces deux dernières années. En janvier 2016, une attaque contre deux hôtels et deux cafés avait fait 30 morts et 70 blessés. Une deuxième attaque perpétrée contre un café de la capitale burkinabè en août 2017 avait tué 18 personnes et blessé 22 autres individus.