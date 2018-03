Sénégal: Salon international de l'agriculture de Paris - Plaidoyer pour le renforcement des moyens de la Cncas

Renforcer les moyens de la Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal (Cncas), tel est le vœu des différents intervenants qui ont participé à la rencontre, d'hier, au Salon international de l'agriculture (Sia) de Paris. Devant un parterre de personnalités dont des présidents et représentants de regroupements d'associations du monde rural, les participants ont demandé à l'État de soutenir cette banque pour que le ministère de l'Agriculture puisse atteindre tous ses objectifs.

Le président du Conseil d'administration de la Cncas, Bassirou Faty a indiqué que la Caisse est un instrument important dans le financement de l'agriculture. «Nous allons continuer à aider le secteur pour que le ministère de l'Agriculture, au sens large, atteigne tous ses objectifs », a soutenu M. Faty. Le Directeur général, Malick Ndiaye, s'est félicité de cette rencontre dédiée, par les partenaires, à son institution. Il est revenu sur la Cncas créée depuis 35 ans et qui vient d'atteindre son âge de maturité. «Dans les mois à venir, la Cncas présentera un nouveau visage aux Sénégalais», a-t-il déclaré. Parmi les innovations, il a annoncé un plan quinquennal 2018-2022. «Nous nous intéressons au corridor céréalier, à l'agriculture familiale mais surtout à la transformation des produits de la pêche ; d'où la rencontre tenue avec le département de la Pêche maritime», a-t-il expliqué. Le soutien de l'horticulture et le développement de l'aquaculture seront aussi au menu des projets de la Cncas que le Directeur général veut positionner en leader dans le financement des chaines de valeur agricoles.

Bénéficier du Fonds vert climat

M. Ndiaye souhaiterait aussi profiter du Financement vert climat destiné au monde de l'agriculture avec le travail déjà entamé par ses services techniques. «Notre objectif, c'est de faire bénéficier aux populations rurales du solaire avec la mise à leur disposition d'énergie domestique», a-t-il dit. S'agissant du volet genre, il a révélé que l'institution bancaire compte dédier un fonds leasing aux femmes pour leur permettre de mener leurs activités. Ces nouveaux projets sont également destinés aux Sénégalais de la diaspora qui pourraient bénéficier de fonds pour acquérir des logements ou financer leurs projets agricoles.

Ouvrant les débats, le directeur de cabinet du ministre, Moustapha Lô Diatta, a déclaré qu'une telle rencontre doit se tenir souvent au Sénégal. Selon M. Sidibé, la Cncas doit se pencher sur l'épargne rurale en ouvrant ses portes aux acteurs. Le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, Lamine Lô, s'est interrogé sur ce que deviendrait le secteur agricole si la Cncas n'était pas créée ? «Ce que nous voulons, c'est de lui donner les moyens pour qu'elle continue d'accompagner le monde rural», a dit M. Lô. «Nous fondons beaucoup d'espoirs sur vos chantiers, car vous êtes un instrument incontournable pour le secteur agricole», a-t-il conclu. Mouhamadou Moustapha Fall de la Compagnie nationale de l'assurance agricole s'est félicité de la ligne de crédit mise à disposition par la Cncas pour prendre en charge les premiers cas de sinistre. Quant au président Allé Lô, il a insisté sur le plaidoyer auprès des autorités étatiques comme ce fut le cas lors du rachat de la Sonacos. Le député Cheikh Seck, président de la Commission du développement rural à l'Assemblée nationale est aussi du même avis. Il a retenu que la première démarche de la Cncas c'est de couvrir l'ensemble du territoire national et elle s'apprête à ouvrir de nouvelles agences à Bignona et Diaobé. Il a remercié la Caisse pour l'idée de la création d'une direction des risques. «Nous avons porté le plaidoyer pour le retour de la Sonacos et la réouverture des usines. Nous allons le poursuivre afin que l'État donne plus de moyens au ministère de l'Agriculture pour la réussite de ses missions», a insisté le député.

Helene Diouf Faye, porte-parole des exposants

«Ouvrir une boutique du Sénégal en France»

La porte-parole des exposants, Hélène Diouf Faye, a remercié l'État à travers le ministère de l'Agriculture, le comité d'organisation et le Cosec qui a démarré l'encadrement à Dakar.

Selon elle, les exposants souhaiteraient que leurs produits soient exportés en France et partout dans le monde. Par ailleurs, elle a déploré le taux d'intérêt de 8 % considéré comme élevé mais imposé par les institutions financières. Ce taux ne favorise pas les exposants qu'ils sont. «Nous voulons agrandir nos unités de production mais à cause de ce taux, nous nous retrouvons très souvent dans des difficultés. Il faut que l'État nous y aide», a-t-elle plaidé. Elle a également demandé l'ouverture d'une boutique du Sénégal à Paris où tous les produits seront exposés en permanence et afin de permettre à la diaspora de se ravitailler dans d'excellentes conditions.