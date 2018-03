Sénégal: Accords sur le tourisme, les chemins de fer et lettre d'intention sur les hydrocarbures

Dakar et Ankara vont élargir leur coopération en investissant d'autres secteurs dont le tourisme, le chemin de fer et les hydrocarbures. Les deux pays ont signé, hier, deux accords dans les secteurs ferroviaire et touristique. Ils ont aussi signé une lettre d'intention dans le domaine des hydrocarbures.

Le président Sall a souligné que les deux pays poursuivent les discussions pour que le Sénégal puisse exporter de l'arachide en Turquie. Selon le chef de l'Etat, cela permettra d'atténuer le déficit commercial en défaveur du Sénégal. Macky Sall s'est réjoui de voir la Turquie apprécier, dans la bonne direction, le commerce d'arachide entre les deux pays. Le président Erdogan est visiblement en phase avec le choix du Sénégal. « Il est important d'avoir un équilibre dans les échanges commerciaux. Sinon nos efforts ne seront pas durables », a-t-il dit. « Il est donc important de promouvoir le potentiel de la Turquie au Sénégal. Tout comme il est important de faire connaître le potentiel sénégalais en Turquie », a insisté le dirigeant turc.

Le Président Erdogan a rappelé que les 22 et 23 février 2018, un forum économique « Turquie et Etats de l'Afrique de l'Ouest » a eu lieu à Istanbul. « Nous devons avoir les moyens avec lesquels nous allons augmenter le volume de nos échanges et les investissements », a-t-il souligné.