Sénégal: Visite du président turc au Sénégal - Dakar et Ankara veulent porter le volume de leurs échanges commerciaux à 215 milliards de FCfa

De 133 milliards de FCfa (250 millions de dollars) en 2017, les échanges commerciaux entre le Sénégal et la Turquie pourraient atteindre 215 milliards de FCfa dans les prochaines années. C'est l'objectif que les deux chefs d'Etat des deux pays, Macky Sall et Recep Tayyip Erdogan se sont fixés, hier, lors d'un point de presse.

Le Sénégal et la Turquie ont décidé de porter le volume de leurs échanges commerciaux à 215 milliards de FCfa (400 millions de dollars). L'annonce a été faite, hier, par le président de la République, Macky Sall, lors d'un point de presse qui a eu lieu au Palais après un long tête-à-tête avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. « Il y a deux ans, le président Erdogan m'avait suggéré de porter le volume de nos échanges commerciaux à près de 250 millions. Ce chiffre a été atteint. Une nouvelle barre a été fixée. Nous voulons atteindre un volume de 400 millions de dollars », a déclaré le chef de l'Etat.

Macky Sall a dit que les deux pays vont travailler pour atteindre cet objectif. D'où le format de la visite de son homologue. En effet, l'hôte du Sénégal est venu avec plus de 150 hommes d'affaires, 6 ministres ainsi que de hauts fonctionnaires. Ceux-ci prennent part au forum sénégalo-turc qui se tient au Centre international de conférence de Diamniadio. « Le format de cette visite est une claire indication de notre volonté commune de poursuivre la coopération entre les deux pays, mais également les relations commerciales et d'investissement », a dit Macky Sall qui ajoute que cette visite va permettre aux deux pays de mettre à niveau leur coopération et de la hisser à un niveau très élevé.

Le Chef de l'Etat a salué le soutien de la Turquie qui a permis au Sénégal de réaliser des infrastructures majeures dans la nouvelle ville de Diamniadio. « Grâce à une ligne de financement de 300 millions de dollars d'Eximbank Turquie, nous avons pu construire, en partenariat avec des entreprises turques, le centre international de conférence, le complexe sportif Dakar Arena, le centre d'intérêt public, un parc d'exposition, un hôtel et un parc des gros porteurs », a affirmé le Chef de l'Etat.

Macky Sall a salué le leadership du président Erdogan à la tête de l'Oci, en tant que président du G20, mais aussi son leadership global. Il a rappelé que la Turquie est également membre de l'Otan. « C'est un pays très important sur les plans économique et diplomatique. Le Sénégal continuera à travailler avec la Turquie sur les sujets internationaux qui nous concernent notamment la lutte contre le terrorisme », a promis le chef de l'Etat. Le président turc a, pour sa part, salué la mise en place, par son homologue, du Plan Sénégal émergent qui vise à développer le Sénégal. « Le Pse est un exemple pour les pays de la région. Nous constatons déjà que les entreprises turques ont laissé leur empreinte avec les projets qu'ils ont exécutés au Sénégal. Nous sommes reconnaissants au gouvernement sénégalais pour le soutien qu'il fournit aux entreprises turques », a indiqué le président turc. « Ces entreprises vont offrir un service digne du soutien que vous leur fournissez. Nous voulons bien sûr que les entreprises turques aient une plus grande place dans les projets qui seront réalisés au Sénégal à l'avenir », a-t-il ajouté. « J'attache une importance au tourisme pour le Sénégal. J'attache une importance à la coopération que nous avons dans les domaines des mines, mais aussi dans les domaines des hydrocarbures et de l'énergie », a-t-il lancé.

PRESIDENT ERDOGAN : « LE SÉNÉGAL EST UN EXEMPLE DE DÉMOCRATIE EN AFRIQUE »...

Le président turc a loué le rôle que le Sénégal joue en Afrique. « Le Sénégal est un pays exemplaire sur le continent avec sa stabilité et sa démocratie », a dit le président Erdogan, lors du point de presse qu'il a co-animé avec son homologue Macky Sall.

Selon le président turc, le Sénégal contribue aussi à la paix dans la région. « Nous connaissons le rôle pionnier du pays dans la région. Nous croyons que ce rôle sera renforcé dans un avenir », a-t-il indiqué. Le président turc a dit que le Sénégal est, pour la Turquie, un ami précieux. C'est aussi un partenaire stratégique, selon le Chef de l'Etat turc qui a rappelé le coup d'Etat manqué que son pays a vécu en juillet 2016.

...« ENSEMBLE, NOS DEUX PAYS PEUVENT FAIRE FACE AUX DÉFIS »...

« Nous sommes aux côtés du Sénégal. Il n'y a aucun obstacle à ce que le Sénégal et la Turquie marchent épaule contre épaule », a déclaré le Président Erdogan. « Ensemble, nos deux pays peuvent faire face aux défis », a dit l'hôte du Sénégal. Pour mieux étayer sa détermination à renforcer la coopération entre son pays et le Sénégal, le président turc a cité un proverbe wolof.

« Tant que tu as des dents en acier, tu peux même manger des noix de coco en fer », a-t-il dit avant de lancer : « nous pouvons comparer un bon ami à une dent en acier ». L'hôte du Sénégal a été en Algérie et en Mauritanie. Aujourd'hui, il sera au Mali.

« Nous comprenons que ces visites ont un sens particulier lorsque nous sommes sur place. Nous voulons développer une collaboration avec les Etats africains sur la base d'un partenariat égalitaire et fondé sur le respect mutuel », a déclaré le président Turc. Il a rappelé que les relations de la Turquie avec le continent africain remontent au 10ème siècle. « Dans cette histoire millénaire, il n'y a pas une seule tache négative. Il n'y a pas non plus de massacres et d'exploitation au plus haut niveau », a-t-il souligné. Le président Erdogan fait visiblement allusion aux occidentaux avec la traite négrière. Pour preuve, il rappelle son passage à Gorée. « Chaque fois que je me souviens de cette visite que j'avais effectuée à Gorée, il y a 5 ans, en tant que Premier ministre, j'ai honte au nom de l'humanité », s'est-il désolé. Et Erdogan martèle : « la position des Africains face à tous ces massacres exige du respect. Nous croyons que le prochain siècle sera le siècle de l'Afrique. C'est pourquoi nous avons une vision à long terme pour notre collaboration ».

B. DIONE

...« FORMER DES GÉNÉRATIONS QUI AIMENT LEUR PATRIE DANS LES ÉCOLES DE LA FONDATION MAARIF »

Le président turc a donné des assurances sur les enseignements que vont offrir les écoles de la Fondation Maarif qui doivent remplacer les établissements qui sont en lien avec le Feto. « Nous allons former, dans les écoles que nous mettons en place avec la Fondation Marif, des générations qui aiment leur patrie, qui travaillent pour leur pays et leurs familles », a-t-il promis. Le Président Erdogan a affirmé que la fermeture des écoles en lien avec le Feto au Sénégal est un acte très important. « Ces écoles continueront leurs activités sous l'assurance des Etats turc et sénégalais », a-t-il indiqué. Il a adressé ses remerciements au gouvernement pour le soutien qu'il fournit à la fondation Maarif. Le président de la Turquie a aussi remercié le gouvernement du Sénégal « pour la solidarité dont il a fait preuve lors de la tentative de putsch qui a eu lieu en 2016 ». « Nous n'allons jamais oublier cette attitude noble. Nous allons continuer avec détermination la coopération que nous avons avec le Sénégal concernant la lutte contre le Feto », a déclaré le président Turc.

ACCORDS SUR LE TOURISME, LES CHEMINS DE FER ET LETTRE D'INTENTION SUR LES HYDROCARBURES

Dakar et Ankara vont élargir leur coopération en investissant d'autres secteurs dont le tourisme, le chemin de fer et les hydrocarbures. Les deux pays ont signé, hier, deux accords dans les secteurs ferroviaire et touristique. Ils ont aussi signé une lettre d'intention dans le domaine des hydrocarbures.

Le président Sall a souligné que les deux pays poursuivent les discussions pour que le Sénégal puisse exporter de l'arachide en Turquie. Selon le chef de l'Etat, cela permettra d'atténuer le déficit commercial en défaveur du Sénégal. Macky Sall s'est réjoui de voir la Turquie apprécier, dans la bonne direction, le commerce d'arachide entre les deux pays. Le président Erdogan est visiblement en phase avec le choix du Sénégal. « Il est important d'avoir un équilibre dans les échanges commerciaux. Sinon nos efforts ne seront pas durables », a-t-il dit. « Il est donc important de promouvoir le potentiel de la Turquie au Sénégal. Tout comme il est important de faire connaître le potentiel sénégalais en Turquie », a insisté le dirigeant turc.

Le Président Erdogan a rappelé que les 22 et 23 février 2018, un forum économique « Turquie et Etats de l'Afrique de l'Ouest » a eu lieu à Istanbul. « Nous devons avoir les moyens avec lesquels nous allons augmenter le volume de nos échanges et les investissements », a-t-il souligné.

VISITE DU PRESIDENT TURC AU SENEGAL : JEU DE SÉDUCTION ENTRE INVESTISSEURS PRIVÉS

Les présidents sénégalais et turc ont assisté, hier dans l'après-midi, à la clôture du Forum économique sénégalo-turc. Lors de cette rencontre tenue à Diamniadio, les deux chefs d'Etat ont réaffirmé leur volonté, à travers leurs secteurs privés respectifs, de renforcer le partenariat entre les deux pays.

Au moment où, hier matin, le président Macky Sall et son hôte Recep Tayyip Erdogan s'entretenaient en tête-à-tête puis animaient une conférence de presse au Palais présidentiel après que leurs ministres ont signé des accords de coopération, plus de 150 hommes d'affaires turcs et 450 opérateurs privés sénégalais échangeaient sur des opportunités d'investissement au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio (Cicad). Dans l'après-midi, les deux chefs d'Etat ont présidé la cérémonie de clôture de cette plateforme d'échanges et de rencontres entre le secteur privé sénégalais et le secteur privé turc. Le choix du lieu de ce Forum des affaires est loin d'être anodin. Il symbolise le partenariat dynamique et fécond entre le Sénégal et la Turquie.

En effet, au-delà du Cicad, certains d'autres grands projets en cours de réalisation ou déjà réceptionnés au Pôle urbain de Diamniadio portent la marque de la Turquie et des Turcs. Ce que, d'ailleurs, le Président Macky Sall n'a pas manqué de rappeler. « Nous ne pouvions trouver meilleure place pour tenir ce Forum. Dans cette même enceinte se trouve déjà un hôtel opérationnel, s'y ajoute d'autres chantiers majeurs en cours de réalisation ou réceptionnés dans cette ville de Diamniadio qui n'a été lancée qu'en 2014. Si Diamniadio en est arrivé là, en dehors de ma vision et de ma volonté, la Turquie y a beaucoup contribué », a-t-il déclaré. Appréciant le rythme de travail des entreprises turques et le dynamisme d'Eximbank Turquie, le Chef de l'Etat sénégalais a invité « nos vaillants entrepreneurs sénégalais engagés malgré les difficultés jour et nuit pour faire de ce pays ce qu'il est aujourd'hui » de s'en inspirer.

Pour Macky Sall, « il faut assumer sans complexe », le partenariat entre le Sénégal et la Turquie lequel, à ses yeux, se porte très bien car « basé sur la confiance et produisant des résultats concrets ». Cependant, il estime que cette coopération peut franchir de nouveaux paliers en allant au-delà du partenariat d'Etat à Etat et impliquer les secteurs privés des deux pays. Cela ne devrait pas poser de problème car, a-t-il signifié, le cadre est déjà défini. « Des accords ont été signés, d'autres viendront les renforcer, il appartient maintenant aux secteurs privés des deux pays de développer les échanges et les investissements privés pour que le volume de coopération commerciale puisse augmenter en créant de nouvelles activités à la fois génératrices de revenus et d'emplois ».

D'ailleurs, c'est tout le sens de la mise en place du Conseil des affaires qui se veut un cadre formel de rencontre et d'exploration d'opportunités de partenariat entre les secteurs privés des deux pays.

Longue tradition de paix et de stabilité

A la suite du Dg de l'Apix, Mountaga Sy qui a fait un exposé sur les opportunités d'investissement au Sénégal notamment dans les domaines des mines, de l'agriculture, de l'énergie, de l'habitat, du tourisme etc, le Président Macky Sall a assuré aux investisseurs turcs qu'ils ne couraient aucun risque particulier à faire du business au Sénégal. « Le Sénégal est un pays qui jouit d'une longue tradition de paix et de stabilité. Nous sommes un pays ouvert à tous les partenaires sans exception, tous ceux qui veulent faire des affaires avec nous sont les bienvenus », a-t-il martelé. Pour Recep Tayyip Erdogan, le Sénégal, qu'il considère comme "un pays économiquement dynamique sur le continent africain", reste un partenaire privilégié de la Turquie. A cet effet, tout sera mis en œuvre pour que cette coopération perdure et se renforce de jour en jour.

Construire ensemble le devenir commun

« Nous ne cessons de faire des efforts pour approfondir et diversifier davantage nos relations en vue construire ensemble le devenir commun de nos deux Etats. Cette volonté commune est un moyen important qui permettrait de développer nos relations économiques et commerciales bilatérales à une grande vitesse », a-t-il déclaré. Même s'il se dit satisfait de l'augmentation du volume commercial entre les deux pays entre 2013 et 2017 qui se chiffre actuellement à 250 millions de dollars, le chef de l'Etat turc pense que cela ne traduit pas malheureusement le potentiel réel qui existe entre le Sénégal et la Turquie.

« Notre objectif à l'avenir est d'atteindre 400 millions de dollars. Mais pour ce faire, il est important d'avoir une croissance équilibrée du commerce. La Turquie, en tant que 13ème plus grande économie dans le monde, peut offrir des opportunités importantes aux producteurs sénégalais », a-t-il dit. Au-delà du Sénégal, la Turquie veut étendre ses relations commerciales à toute la région ouest-africaine. C'est ce qui explique l'accord de libre-échange qu'elle veut proposer à la Cedeao.

Le président turc assure que cet accord sera gagnant-gagnant. « Ce sont les pays de la Cedeao qui vont déterminer les limites et les conditions de cet accord. Il sera bénéfique aux deux parties. Nous souhaitons avoir une coopération à long terme avec l'Afrique. Il ne s'agit nullement de consommer les ressources naturelles du continent ni de les exploiter. Notre culture et notre moralité ne le permettent pas. Nous ne concevons pas que l'homme est un loup pour l'homme, mais que l'homme est le remède de l'homme », a-t-il assuré.

MANSOUR KAMA, PRESIDENT DE LA CNES : « BÂTIR DES PARTENARIATS GAGNANT-GAGNANT »

Pour le président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (Cnes), Mansour Kama, les séances B to B organisées à l'occasion de ce forum économique ont permis à un nombre important de chefs d'entreprises sénégalais et turcs détenteurs de projets de se retrouver. Il indique que cette rencontre économique est un pas très significatif dans la coopération qui unit le Sénégal et la Turquie. « C'est important que le secteur privé des deux pays puisse se retrouver pour non seulement échanger, mais aussi bâtir des partenariats gagnant-gagnant », a soutenu M. Kama. Il a salué le leadership des deux Chefs d'Etat dans le cadre de la coopération de leur pays. Pour le président de la Cnes, la venue de la délégation turque les laisse à penser qu'ils vont contribuer à résorber un gap important qui existe dans le cadre des échanges commerciaux avec la Turquie. « C'est vrai que nous avons une balance commerciale déficitaire ; le volume de nos échanges n'a pas excédé 250 millions de dollars, il faudra que nous travaillions ensemble pour faire ce rattrapage », préconise Mansour Kama. A son avis, le Sénégal a beaucoup de choses à offrir tant du point de vue de produits qui peuvent intéresser la Turquie, mais également d'opportunités d'investissement et de transformation de nos matières premières. Dans ce secteur d'activité, précise-t-il, il faut faire des transferts de technologies et d'expertise. Il se dit également ouvert à toutes ces offres. « Tout ce que nous produisons au Sénégal peut trouver des marchés en Turquie. Un forum de cette nature nous permet de faire avancer nos deux pays dans la bonne direction », s'est réjoui le président de la Cnes. Ajoutant que la Turquie s'est résolument tournée vers l'Afrique, et le Sénégal reste un pays ouvert, une porte d'entrée importante pour l'Afrique subsaharienne.

REFORME DU CONSEIL DE SECURITE DE L'ONU : LES PRÉSIDENTS MACKY SALL ET RECEP TAYYIP ERDOGAN SUR LA MÊME LONGUEUR D'ONDE

Comme à son habitude quand il s'agit d'évoquer des questions de géopolitique, le président Turc n'a pas mâché ses mots à propos de la composition du Conseil de sécurité de l'Onu. Pour Recep Tayyip Erdogan, il faut réformer cette structure en mettant fin aux sièges de membres permanents qu'occupent les Etats-Unis, la Russie, la Chine, la France et la Grande-Bretagne avec droit de véto.

« Il faut un nouvel ordre mondial beaucoup plus équilibré. Les cinq pays détenteurs d'un droit de véto ne peuvent pas décider du destin du monde. Il faudra mettre à jour les règles qui gouvernent le monde actuel. Le Sénégal comme la Turquie pourrait être également un membre permanent. Nous ne devons pas avoir peur d'en parler », a-t-il martelé.

Le Président Macky Sall a abondé dans le même sens. Selon lui, il y a une nécessité de réformer le Conseil de sécurité de l'Onu. A ce propos, il a rappelé que le continent africain, dans une grande unanimité, en a fait une exigence depuis quelques années. « Les règles de 1945 ne peuvent plus gouverner le monde d'aujourd'hui. L'Afrique a clairement dit sa position et continue à la défendre. Sur la Palestine, aussi nous partageons aussi le même point de vue », a déclaré le Chef de l'Etat sénégalais.