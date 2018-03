Sénégal: Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Le Plan stratégique 2018-2022 en cours d'élaboration

L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar est en train de mettre en place son plan stratégique 2018-2022. L'objectif, prendre en charge toutes les préoccupations.

Une soixantaine de participants a pris part, à Saly Portudal, à l'élaboration du plan stratégique 2018-2022 de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad). Ce document permettra à l'institution universitaire de disposer d'une feuille de route qui contribuera à l'atteinte de ses objectifs. «La rédaction d'un plan stratégique est une nécessité liée à la gouvernance des universités, si on veut vraiment diriger un système avec le maximum d'efficacité, en utilisant les moyens disponibles de façon efficiente», a indiqué le Pr Ibrahima Thioub, recteur de l'Ucad.

A l'en croire, ce document permettra aux autorités universitaires de voir quels sont les objectifs qu'elles se sont fixés et leur place dans le dispositif actuel de l'enseignement supérieur. «Ce document nous indiquera comment nous devons répondre à nos missions qui sont de trois ordres, à savoir la recherche, la transmission des résultats de la recherche et le service à la communauté et à la société», a-t-il estimé. Les résultats seront « partagés le plus largement possible avec chacun des membres de notre communauté : étudiants, personnels administratifs, techniques et de services, personnels d'enseignement et de recherche », a assuré le recteur.

Le président du Comité de rédaction du plan stratégique, Bhen Sikina Toguebaye, a indiqué que l'employabilité des étudiants sera au cœur de ce plan qui tiendra compte de leur réussite, en passant moins de temps à l'université, mais aussi d'être bien préparés à une insertion professionnelle.

Serigne Ahmadou Sène, président des étudiants de la Faculté des Sciences juridiques et politique de l'Ucad, a estimé que leurs préoccupations seront définitivement prises en compte avec ce plan stratégique. Car «(... ) il n'est pas rare de voir un étudiant qui reste six ans à l'université sans sortir avec la Licence. Tous ces problèmes sont inscrits dans ce nouveau plan stratégique en cours d'élaboration», a-t-il dit. A son avis, «ce plan va régler le problème de l'employabilité des étudiants parce que les autorités universitaires se soucient de ces étudiants qui sortent avec une Licence sans être sélectionnés en Master». Auquel cas ces derniers font face à un problème d'insertion sur le marché de l'emploi. «Cette situation est en train d'être jugulée avec la proposition d'une Licence professionnelle, d'une formation qualifiante qui leur permettra quand ils sortiront, même avec une Licence, d'intégrer les entreprises ou le marché du travail», a expliqué M. Sène. Pour François Babacar Touré, secrétaire général du Syndicat des travailleurs des établissements scolaires et universitaires (Stesu), «la mise en place d'un plan stratégique est une très bonne chose puisqu'il a été noté que les préoccupations des personnels techniques et de services n'étaient pas tellement présentes dans certains domaines».

Alioune Dème, coordonnateur du Syndicat autonome de l'enseignement supérieur (Saes Campus), va dans le même sens. Selon lui, «une université performante, c'est aussi des acteurs qui sont en paix».