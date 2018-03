Sénégal: Sénégal-Belgique - Une convention générale de coopération signée

Les délégations, sénégalaise et belge, ont procédé, hier, à la signature d'une convention générale de coopération. Le Sénégal et la Belgique donnent ainsi «une nouvelle impulsion qui s'est passé des relations, de l'aide au développement à une véritable perspective de partenariat».

Le Premier ministre du royaume de Belgique, Charles Michel et celui du Sénégal Mahammed Boun Abdallah Dionne, ont eu, hier, une séance de travail élargie aux deux délégations. Cette séance a vu la présence des ministres des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, de la Santé et de l'Action sociale, de l'Agriculture... ainsi que d'autres officiels belges. Ainsi, rapportant le contenu des travaux, le ministre porte-parole du gouvernement, Seydou Guèye, a indiqué que cette séance de travail qui entre dans la visite de Charles Michel conduisant une importante délégation, a permis la signature d'une convention générale de coopération entre le Sénégal et la Belgique. «Les deux pays entretiennent des relations qui sont, aujourd'hui, vieilles de 50 ans. Cette séance a été l'occasion de donner une nouvelle impulsion à la coopération qui est passée des relations d'aide au développement à une véritable perspective de partenariat », a-t-il insisté.

Pour le porte-parole du gouvernement sénégalais, le Sénégal se réjouit de faire partie de cette liste sélective de partenaires de la coopération belge avec des programmes en cohérence avec notre politique nationale, consignée dans le Plan Sénégal émergent. «C'est dans ce cadre là que nos deux chefs de délégation ont salué les programmes qui sont mis en œuvre depuis une quinzaine d'années notamment dans la région de Thiès, dans le bassin arachidier. Et des programmes qui portent sur l'hydraulique rurale, la santé et l'énergie solaire », a dit le porte-parole du gouvernement.

Selon le secrétaire général du gouvernement, cette visite consacre l'engagement des deux pays à aller vers une nouvelle dynamique de partenariat et de coopération». « Les deux chefs de délégation ont indiqué que les hautes autorités de Belgique sont dans la perspective de la consolidation des relations avec le Sénégal, un pays qui fait des progrès dans tous les secteurs », a ajouté le porte-parole du gouvernement. Le Premier ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement du Sénégal à œuvrer davantage au renforcement de son partenariat avec la Belgique.

« Au-delà de la coopération gouvernementale, de nombreuses opportunités d'investissement sont ouvertes pour le secteur privé belge avec un environnement des affaires améliorées. C'est ainsi qu'il sera procédé à la signature d'une convention de partenariat, d'un protocole d'accord entre le port de Dakar et le port d'Anvers », a rapporté Seydou Guèye.

Selon le porte-parole, les deux délégations ont abouti à une parfaite convergence de vues, notamment sur l'importance de la paix et de la sécurité comme terreau fertile du développement. Ils ont également réaffirmé leur attachement aux valeurs de démocratie, de bonne gouvernance et de consolidation de l'état de droit. «De la même manière, les deux délégations ont réaffirmé leur préoccupation commune dans la lutte contre le terrorisme et le Sénégal en a profité, par l'intermédiaire du Premier ministre, pour exprimer et renouveler son entière solidarité à la Belgique qui, en matière de terrorisme, a su développer une forte résilience dans la lutte contre le fléau», a dit le ministre porte-parole du gouvernement. « Il a été dégagé une perspective importante d'aller le plus rapidement possible vers la grande commission mixte qui permettra de décliner, de façon objective et structurée, ce cadre général de convention qui vient d'être signé entre les deux chefs de délégation.