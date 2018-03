Tunisie: Un onze mal choisi !

Une fragilité défensive jamais connue auparavant....

Bref, une option tactique incommode à ce genre de rencontre, puisque l'ESZ n'avait rien à perdre mais tout à gagner. Après le premier but encaissé, on a cru que l'entraîneur allait donner l'ordre à ses joueurs de quitter leur zone. Mais ils n'ont pas changé de tactique. Ils n'ont pas osé avancer pour revenir dans le match. On dirait qu'ils voulaient tout simplement éviter le carton déjà pressenti. Ils avaient tort et la note aurait pu être beaucoup plus lourde, sans les réflexes réussis par leur gardien Helal. A ce rythme, il est difficile d'échapper à la rétrogradation.

Devant une équipe qui n'était que l'ombre d'elle-même, le CA n'avait éprouvé aucun mal et n'a trouvé, en face, aucune résistance pour dominer la partie dès le début et réaliser en fin de compte son plus large score, cette saison .

L'USBG, menacée aussi, et qui devance l'ESZ d'un seul petit point, n'a pas tiré profit de la défaite de son voisin pour revenir au classement, puisqu'elle est rentrée bredouille de Kairouan, en s'inclinant devant la JSK par deux buts à zéro.