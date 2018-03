Tunisie: «Ce n'est que le début... »

Non, je ne m'attendais pas à de telles statistiques pour mes débuts avec le CA, surtout que je n'ai pas effectué la préparation d'avant-saison. Mais, je suis là pour aider l'équipe, mes coéquipiers, et tenter de faire mieux chaque jour et lors de chaque match. C'est cela le plus important.

Vous avez encore marqué un but avec votre équipe qui passe par une période très faste...

Oui, je veux faire plus encore. Marquer plus de buts, mieux jouer et j'espère que cela va se poursuivre. Ce n'est que le début. Je saisis cette occasion pour remercier le staff technique et mes coéquipiers qui ne cessent de m'encourager pour que je sois à l'aise.

Comment a été le match face à l'ESZarzis ?

Ce fut un match assez difficile à ses débuts. Mais après le but de Ben Yahia, cela a été plus facile. Nous en avons profité pour réaliser une démonstration de force et marquer quatre buts. Nous sommes sur une voie royale pour réaliser nos objectifs.

Est-ce un objectif pour vous d'être toujours décisif?

Non, ce n'est pas un objectif d'être toujours décisif. Nous avons des joueurs-cadres qui possèdent l'opportunité de bien faire. Je fais ce que je sais faire. Je cherche à créer le jeu, à marquer des buts et offrir des passes décisives. Jouer à côté de Saber Khélifa, Ben Yahia, Dhaouadi et Belaïd vous facilite la tâche pour aider l'équipe à gagner ses matches.

Quelle est la force de l'attaque du Club Africain?

Cela vient de la qualité des joueurs, du staff technique et du talent de chacun sur le terrain. Notre équipe ne dépend pas que de ses trois attaquants. Le ballon doit arriver de la meilleure manière pour marquer des buts. S'il n'y avait pas les milieux, les défenseurs et le gardien, ce serait impossible.