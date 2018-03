Tunisie: Des choix réussis

Les fans aghlabides ont soutenu moralement les joueurs en dépit du doute qui a marqué les esprits ces dernières semaines, à cause de la grève et les contestations.

Le staff technique a su gérer le groupe en l'absence de plusieurs éléments, comme Abbès, Bacha, Layouni et Hleli. Le coach aghlabide s'est trouvé face aux mêmes soucis d'avant chaque match, notamment pour aligner des joueurs compétitifs. L'équipe manquait souvent de solutions offensives et les choix étaient la plupart du temps chambardés.

Une lecture du jeu de l'équipe adverse et un changement des choix techniques ont imposé au technicien aghlabide la prudence. Le retour de Bnina a redonné l'équilibre à la défense. Bouchniba, Hamdi, Frioui et Bnina ont montré une solidité à toute épreuve face aux attaques des Zoghlami, Hassan et Jaziri.

Les attaques rapides de Munduga, Laâouichi et Sassi ont déstabilisé la défense sudiste, mais c'est la dernière touche qui faisait toujours défaut.

Dans les deux camps, le souci du résultat était évident. On n'a enregistré que des actions individuelles, d'ailleurs sans concrétisation, à l'instar de Munduga qui a raté une occasion toute faite face au gardien attentif Braïek (42e).

La JSK a réussi une victoire importante grâce aux choix offensifs de Kaderi qui a lancé Salhi et le jeune Louay Hamdi. Ces deux attaquants ont redonné plus d'efficacité à l'attaque aghlabide. La Chabiba s'est libérée progressivement de la pression. Sassi, Salhi et Hamdi ont varié les actions et ils ont été plus efficaces en phase de concrétisation. Les deux buts inscrits par Laâouichi (72e) et Salhi (90e+3) montrent la force de caractère des Aghlabides afin de remporter une victoire importante pour le moral du groupe.

«Nous sommes passés par des moments difficile avant le match. Les joueurs et le staff technique étaient sous pression. Nous avons été prudents en défense et nous avons cherché à surprendre notre adversaire par des attaques rapides. Nous avons retrouvé des solutions offensives importantes pour l'avenir. L'application des défenseurs a été déterminante pour le sort du match. Kaderi a besoin de temps pour réfléchir avant de décider de son sort. Il a géré avec le groupe les moments de doute et il a soutenu les joueurs. Il n'a jamais pensé jeter l'éponge», souligne l'entraîneur adjoint, Ramzi Jarmoud

La Chabiba a fait l'essentiel : glaner les points de la victoire. En revanche, les dirigeants doivent prendre en considération l'hypothèse du départ de l'entraîneur Kaderi et se préparer à toutes les éventualités...